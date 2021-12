Un canal de televisión británico anunció por error la muerte del papa Francisco

diciembre 26, 2021 - 5:43 pm

Un canal de noticias británico sufrió un grave error durante su cobertura en directo de las celebraciones de Navidad después de que una presentadora anunciara de manera errónea la muerte del papa Francisco.

«El discurso festivo del papa se centró en sus oraciones para que la pandemia llegue a su fin. Dijo que las vacunas debían ponerse a disposición de los más necesitados», informó Kylie Pentelow, de la emisora ITV, antes de agregar: «Se anunció su muerte». No obstante, de inmediato se dio cuenta de su error: «Perdón», manifestó.

Los telespectadores se mostraron confusos por el desliz de la presentadora: «¿Estoy delirando o las noticias de ITV acaban de decir algo sobre «su muerte» al hablar del papa?». Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales se mostraron comprensivos. «Que alguien le traiga una bebida a esta periodista. Todos cometemos errores», tuiteó el presentador de BBC, Scott Bryan.

«Un pensamiento para todos los que trabajan hoy en el turno de Navidad», escribió otra persona, mientras que un productor ejecutivo de programas de televisión aprovechó para recordar un error parecido: «Una vez maté a Bob Dylan de forma similar».

«Clásica metedura de pata en las noticias de televisión. Tal vez la cuarta semana dirigiendo un nuevo programa, guión de actualización rápida de noticias sobre una venta de bienes de un amigo de Bob Dylan que iba por millones. El productor terminó el guión con ‘Bob Dylan tenía 79 años'», agregó el hombre para describir los detalles de su equivocación.

ITV just announced the death of The Pope by accident pic.twitter.com/GS5RNCdm5b

— Scott Bryan (@scottygb) December 25, 2021