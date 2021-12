Un 87,8% de los socios votan a favor en el referéndum del Espai Barça

diciembre 20, 2021 - 11:45 am

Los socios del Barcelona han aprobado con el 87,8% de los votos la financiación del Espai Barça. En total 42.693 socios han votado a favor en unos comicios en los que también se han registrado 5.055 votos en contra y 875 votos en blanco.

Desde las 9.00 horas de la mañana y hasta las 21 horas, los socios y socias del Barça han participado en el referéndum para aprobar la financiación del Espai Barça. 110.159 socios estaban llamados a esta votación telemática, la primera de la historia del club. Aunque los socios y socias que no dominasen el sistema telemático o no tuviesen las herramientas informáticas indispensables, han podido ejercer su derecho a voto desde el Auditori del Camp Nou.

La votación telemática en el referéndum, cuyo sistema informático corre a cargo de Minsait (filial de Indra), se ha cerrado a las 21.00 horas y el escrutinio ha sido el más rápido de la historia del club.

Para participar en el referéndum, los socios solo han necesitado la clave de socio que aparece en su carnet, el código personal (PIN) y teclear además la fecha de nacimiento. Por SMS recibían un código de verificación de seis números siguiendo el procedimiento habitual de una transferencia bancaria online.

Posteriormente han tenido que votar sí, no o en blanco a la pregunta: «¿Ratifica la decisión de la Asamblea de Compromisarios de autorizar a la Junta Directiva para que realice las actuaciones necesarias para conseguir financiación para el proyecto Espai Barça por un importe que no supere los 1.500 millones de euros?”.

Gerard Piqué, uno de los capitanes del primer equipo, publicó en sus cuentas en las redes sociales un vídeo en el que aparece votando telemáticamente mediante un ordenador. «Ja hem votat ‘culers’, ara us toca a vosaltres!» (Ya hemos votado ‘culers’, ¡ahora os toca a vosotros!), sentenció.

«Es un orgullo se presidente del Barça el día en que socios ysocias podemos votar un referéndum por primera vez telemáticamente. Es una paso muy importante para la historia del club. Yo ya he votado. He votado que sí. He votado que sí al Barça. He votado sí al proyecto más importante de la entidad. Votar sí es engrandecer el club que llevamos en nuestro corazón», explicó Joan Laporta, presidente del club, a través de un vídeo publicado en redes sociales.

AFP