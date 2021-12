UCEZ: Reforma a la ordenanza de actividades económicas es un logro gremial conjunto

diciembre 18, 2021 - 11:35 am

El proyecto de reforma a la ordenanza de actividades económicas en Maracaibo, es un aliciente para los agremiados al sector empresarial de la ciudad, quienes ven con buenos ojos estas propuestas que sean adaptadas a la realidad económica de la metropolis zuliana.

La junta directiva de la de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia, Ucez asistió al acto donde el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, presentó el proyecto de reforma de la ordenanza sobre actividades económicas al Concejo Municipal, lo cual fue una de sus promesas electorales y hoy materializa ante los gremios empresariales de la ciudad. Este proyecto de reforma fue presentado en la mañana del jueves 16 de diciembre en la sede de la Cámara de Comercio de Maracaibo, con la presencia de las autoridades municipales y de los gremios empresariales de la ciudad.

La primera vicepresidente de la Ucez, Damiana Villalobos, expresó, al cierre de la actividad: “salimos contentos al escuchar los lineamientos en torno a la propuesta de reforma de la Ordenanza sobre tributos municipales, que representa el retorno al estado de derecho, a la legalidad que está ausente no sólo en esta ordenanza, si no, en el resto de la legislación municipal que fija impuestos y tasas por servicios públicos. No solo como comerciantes sino como ciudadanos quedamos a la expectativa del anuncio del alcalde sobre la revisión de toda la tributación municipal, que dejaban al comerciante en posición de víctima frente al abuso de la discrecionalidad del funcionario que revisaba sus impuestos municipales”.

Este avance, evidente apoyo al sector productivo y comercial de la ciudad, hoy se materializa al entregar el proyecto al Concejo Municipal, de quien se espera una respuesta cónsona con el contexto país que actualmente a todos los sectores afecta.

“También representa la desaparición del mínimo tributario”, por lo cual, “celebramos esta adecuación de los tributos a la realidad económica que vivimos en esta Maracaibo tan deprimida; quedamos a la expectativa de esas leyes. El alcalde también avanzó sobre las propuestas de reformas de las tasas y tributos que afectan la economía de la ciudad, estamos a la espera de esas reformas”, puntualizó Villalobos.

Génesis de un llamado de atención

El 21 de abril de este año, la Ucez, apoyada por Fedecamaras Zulia, presentó ante la opinión pública y el gremio periodístico, datos concretos que evidenciaban cómo en Maracaibo se pagaban los impuestos más altos de Venezuela, inclusive, si un negocio no hubiese facturado durante meses, por la pandemia, de igual manera debía pagar según la ordenanza vigente.

Muchas reuniones hubo con las autoridades municipales y de Sedemat anteriores, pero a pesar de llegar a acuerdos, no se cumplían, o inclusive, se publicaba en gaceta términos distintos a los acordados, los cuales iban en detrimento de la actividad comercial. Muchos comercios cerraron por la imposibilidad de pagar tributos, o los altos montos de multas, que se aplicaban según la discrecionalidad del funcionario de turno que les supervisara el negocio, sin importar si habían facturado en meses o no.

Según Villalobos “asistimos a muchas reuniones con las autoridades municipales anteriores, con planteamientos para lograr legalidad y adecuación a la crítica situación que vivimos; se otorgaron algunos acuerdos a determinados sectores, que recibimos con resignación para aliviar a los comerciantes beneficiados, pero que estaban lejos de solucionar el problema de base”.

Esta acción de la alcaldía de Maracaibo es bien reciba por el sector empresarial de la ciudad, pues, es un claro apoyo para que el comercio se reoxigene y aporte, como siempre lo ha hecho, al desarrollo municipal.

Nota de Prensa