Tom Brady se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con 15 convocatorias al Juegos de Estrellas

diciembre 21, 2021 - 1:10 pm

El pasador de los Tampa Bay Buccanners, Tom Brady, se convirtió este lunes en el único jugador de la NFL con 15 invitaciones al Juego de Estrellas (Pro Bowl) al anunciarse su llamado a la edición de 2022.

Brady, ganador de siete anillos de Super Bowl, dejó atrás en 14 nominaciones a cuatro leyendas que son parte del Salón de la Fama: el ala cerrada Tony González, el pasador Peyton Manning, el liniero ofensivo Bruce Matthews y el liniero defensivo Merlin Olsen.

Es la segundo llamado al mariscal de campo de los Buccanners. Las anteriores invitaciones las obtuvo como jugador de los New England Patriots.

El pasador es líder en yardas por aire de la temporada con 4.348, aunque en el último partido su equipo fue blanqueado 9-0 por los New Orleans Saints.

La NFL informó que, ademas de Brady, han sido convocados el liniero defensivo y el receptor de los Angeles Rams, Aaron Donald y Cooper Kupp, el corredor de los Indianapolis Colts Jonathan Taylor, así como el ala cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelce.

Donald es un defensivo dominante con 10 capturas de mariscal de campo en la temporada, así como dos balones sueltos provocados, un líder en la línea de los Rams. Su compañero Kupp es primero en recepciones de la liga. Suma 1.489 yardas y tiene 12 anotaciones.

Jonathan Taylor es considerado demoledor en el ataque terrestre de los Colts. Es el número uno en yardas ganadas con 1.518, lejos del segundo en su posición Joe Mixon de los Bengals con 1.094.

El representante del campeón de la Conferecnia Americana, Travis Kelce es el mejor en su posición de ala cerrada. Suma 1.066 yardas y siete anotaciones. El Pro Bowl 2022 se realizará en el Allegiant Stadium, nueva casa de los Raiders en la ciudad de Las Vegas, Nevada el 6 de febrero del próximo año.

Las votaciones, en las que participan aficionados, jugadores y entrenadores, para el Pro Bowl 2021 se abrieron el pasado 17 de noviembre y se cerraron el 17 de diciembre. La plantilla completa para el evento de 2022 será dada a conocer el próximo miércoles.

Tom Brady has been voted into the 2022 Pro Bowl.

He is the first 15-time Pro Bowler in NFL history 🔥 pic.twitter.com/0uddLPY7YI

— SportsCenter (@SportsCenter) December 20, 2021