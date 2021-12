Thalía explicó el por qué tiene una cintura tan pequeña (+Video)

diciembre 31, 2021 - 10:40 am

Lo que era un secreto a voces fue confirmado por la propia Thalía que admitió que le faltan costillas pero que nada tiene que ver con lo estético.

«Yo creo que Dios pensaba que yo iba a ser hombre. Ya ves que a Adán le quitaron de su costado una costilla para hacer a Eva, entonces yo creo que Dios creía que podía sacarme tres costillas y sacar a tres mujeres de mí. Y finalmente decidió que yo fuera mujer también. Entonces, no se me formaron las tres costillas. Me hicieron unas radiografías en un accidente que tuve y no tengo tres costillas, no se me formaron, entonces tengo mi cintura chiquita», dijo, en un video de los ‘90 que se viralizó en redes.

El día que Thalia reveló qué pasó con sus costillas… pic.twitter.com/IFgWVMY4yt — Lo + viral (@VideosVirales69) December 29, 2021

Si bien siempre se tomó con humor las especulaciones sobre su cuerpo, lo cierto es que la falta de tres costillas se debe, según ella misma confirmó, a una patología poco común con la que convive desde su nacimiento.

Por esta razón es que Thalía tiene una de las cinturas más marcadas del ambiente artístico, siendo mucho más estrecha que la del resto de las mujeres.

La revelación la realizó en el especial por los 25 años de “Marimar” en el que mantuvo un encuentro cara a cara con su galán: Eduardo Capetillo, reafirmando lo que había dicho hace más de 20 años.

Como siempre que tocó el tema, lo hizo entre risas y sin darle mucha trascendencia al tema.

Lea también: Daddy Yankee habla de «una última gira» alimentando rumores sobre su retirada

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Que Ver