Tareck El Aissami resta importancia a rumores sobre su estado de salud

A propósito de un encuentro con la periodista de Telesur, Madelein García, el ministro de Petróleo “bromeó” sobre la información relacionada con su salud que circuló en medios nacionales y que fue difundida por la agencia Reuters.

“Si que me sorprendió esta “exclusiva” de Reuters, resulta que me tomé un café con el Ministro Tareck El Aissami y conversamos sobre el mercado petrolero y los planes de Venezuela y la OPEP Plus para el 2022. Qué cosas estas ‘exclusivas’ sin el exclusivo”, escribió la comunicadora en su cuenta en Twitter.

El Aissami respondió, en una cita al referido tuit. “El café que nos tomamos fue sin azúcar!! Seguramente Reuters le reste importancia a este gran detalle. Gracias @madeleintlSUR por la conversación de hoy sobre Venezuela y su rol de vanguardia en el sector petrolero mundial!! Menos que menos saldrá en Reuters”.

Hace pocos días, Reuters señaló que, de acuerdo a sus fuentes, el presidente Nicolás Maduro tendría previsto reemplazar al ministro El Aissami, debido a problemas de salud.

