Stephen Curry brilla con 46 puntos en victoria de Warriors sobre Grizzlies (Video)

diciembre 24, 2021 - 10:18 am

Stephen Curry anotó 46 puntos y encestó ocho triples, Gary Payton Jr. añadió un triple al final del último cuarto y los Warriors de Golden State se impusieron el jueves 113-104 a los Grizzlies de Memphis.

Payton terminó con 22 puntos y Draymond Green añadió nueve asistencias para ayudar a los Warriors a mejorar su registro de 16-2 en casa, el mejor de la NBA. Los Warriors (26-6) siguen medio partido por detrás de los Suns (26-5) en la lucha por el mejor registro de la liga. Los dos equipos se enfrentarán en Phoenix en Navidad.

Los Warriors tuvieron una cómoda ventaja durante la mayor parte de la segunda mitad, antes de que los Grizzlies hicieran una ofensiva hacia el final e igualaran a 102 con una bandeja de De’Anthony Melton. Pero el mexicano Juan Toscano-Anderson respondió con una canasta, Payton encestó su cuarto triple y Curry se escapó de tres rivales para una bandeja que ayudó a Golden State a asegurar su ventaja.

Ja Morant tuvo 21 puntos para Memphis, que había ganado sus seis juegos anteriores como visitante. Entre coros de MVP, Curry encestó 13 de 22 tiros a canasta (8 de 14 tiros de tres) y encestó sus 12 tiros libres para superar los 30 puntos por 12ma ocasión esta temporada y 225ta en su carrera.

Serving up 46 PTS in the @warriors dub 🔥@StephenCurry30 heats up for his 5th 40+ PT game of the season! pic.twitter.com/HWSubnFp8J

— NBA (@NBA) December 24, 2021