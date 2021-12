Spurs derrotó por más de 20 puntos a Lakers en el último juego del Staples Center

diciembre 24, 2021 - 9:50 am

Los Lakers de Los Ángeles despiden el Staples Center con una dura derrota ante San Antonio Spurs el jueves con score de 138-110.

Keita Bates-Diop anotó un récord personal de 30 puntos por los Spurs en el último partido en el Staples Center con el nombre original del estadio de 22 años.

LeBron James sumó 36 puntos y nueve rebotes y Russell Westbrook añadió 30 puntos para los californianos, que ha perdido cuatro seguidos por primera vez esta temporada en medio de un brote de COVID-19 que ha desorganizado su plantilla.

Los Lakers jugaban sin su entrenador, Frank Vogel, y con cinco jugadores apartados por los protocolos de salud de la NBA. Han perdido sus cuatro juegos desde que Anthony Davis se lesionó la rodilla izquierda en Minnesota la semana pasada.

Derrick White sumó 23 puntos y Lonnie Walker añadió 21 en la tercera victoria en cuatro juegos para los Spurs, que encestaron 18 triples y completaron una barrida sobre los dos inquilinos del estadio en el centro de Los Ángeles.

El edificio cambiará de nombre en Navidad a Crypto.com Arena, en lo que se cree es uno de los acuerdos de nombre más cuantiosos en la historia del deporte. La plataforma de canje y criptomonedas pagará más de 700 millones de dólares durante 20 años para poner su nombre a un recinto que ha acogido importantes eventos deportivos y de entretenimiento desde su apertura en 1999, y donde han jugado seis equipos de los Lakers que ganaron el campeonato.

30 PTS

11-for-11@spurs W

A career-high and perfect shooting night from Keita Bates-Diop (@KBD_33) leads San Antonio to victory 🙌 pic.twitter.com/lEWoQrxhW4

— NBA (@NBA) December 24, 2021