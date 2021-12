«Spider-Man: No Way Home» se convierte en el estreno más taquillero de la pandemia

diciembre 27, 2021 - 6:35 am

La última película de Marvel, ‘Spider-Man: No Way Home’ (‘Spider-Man: Sin camino a casa’, en Hispanoamérica), recaudó 1.000 millones de dólares en los doce días tras su estreno, convirtiéndose en el primer filme en alcanzar ese hito tras el desencadenamiento de la pandemia, informa The Variety.

El resultado en taquilla de la nueva entrega del Hombre Araña es comparable al de ‘Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza’, que recaudó esa suma durante el mismo período en 2015. Estas películas solo son superadas por ‘Vengadores: Infinity War’ (2018) y ‘Vengadores: Endgame’ (2019), que lograron alcanzar esa cifra en once y cinco días, respectivamente.

«Spider-Man: No Way Home» es la tercera película en la que el actor británico Tom Holland interpreta al muy popular Spider-Man.

Los episodios anteriores, en los que el traje rojo y azul fue usado por Tobey Maguire y luego por Andrew Garfield, también habían destrozado la taquilla.

La historia comienza donde la dejó «Lejos de casa» en 2019, con un Spider-Man cuya verdadera identidad, Peter Parker, es revelada públicamente por el villano Mysterio.

El estudiante de secundaria trata desesperadamente de volver al anonimato con la ayuda de otro personaje de Marvel, Doctor Strange, interpretado por el no menos popular Benedict Cumberbatch.

Lea también: Jennifer López abrió las puertas de su hogar en Navidad y casi nos ‘mata’ por fotos en maquinitas (+video)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de RT