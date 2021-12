Sentencian a dos venezolanos a cinco años de cárcel por tráfico de cocaína en Bahamas

diciembre 30, 2021 - 10:41 am

Un juez en Bahamas sentenció a dos venezolanos el miércoles a 5 años de prisión luego de que los detuvieron por intentar ingresar al archipiélago 1.245 kilos de cocaína, valorados en 25 millones de dólares.

Jaime Digiacomo, de 64 años de edad, y Luis Pérez, de 29, se declararon culpables por un cargo por intentar y conspirar entrar ilegalmente drogas al país. Además de otro cargo por posesión de drogas ilícitas con intención de venderlas.

El juez también les impuso una fianza de 100.000 dólares a cada uno y, de no pagarla, tendrán que cumplir un año adicional en prisión. Según dijeron los venezolanos, un alto oficial de la Policía de Bahamas los ayudó para que pudieran ingresar la droga.

La Policía de Crooked Island presuntamente comenzó a sospechar cuando escuchó el sonido de una aeronave cerca del aeropuerto de la isla a eso de las 11:45 pm del pasado 23 de diciembre.

Al llegar las autoridades, avistaron el aparato estacionado en la pista de aterrizaje. Cuando los oficiales se iban acercando, vieron que la puerta estaba abierta y que dos hombres salieron corriendo.

Los ciudadanos fueron perseguidos y atrapados y devueltos a la aeronave, donde los oficiales encontraron 44 bolsos negros donde escondieron la droga.

Los aprehendidos indicaron a las autoridades que la droga la movieron desde Venezuela. Durante el juicio, ambos hombres cuestionaron que la Policía no reportara la intervención de un presunto alto oficial de ese organismo.

Digiacomo le aseguró al juez que el alto oficial de la Policía local transportaría la cocaína en una embarcación de alta velocidad hacia la República Dominicana.

