¿Sabes quién es?

diciembre 17, 2021 - 2:48 pm

En su cuenta de IG Ricardo Amparito Portillo hoy nos enternece con las palabras dedicadas a su santa madrecita Laura de Jesús Portillo a quien recuerda en el día cuando se marchó con sus alas a la diestra del creador.

Así escribe de emotivo este compositor y gaitero consentido de Maracaibo La ciudad mas bella: «Esta santa madrecita se llama:

Laura de Jesús Portillo!

Es y será mi adorada e inolvidable !

Tenía 32 años cuando yo naciera !

Un día como hoy 16 de diciembre se nos para el cielo a estar junto a nuestro señor Jesúscristo !

Su alma nos acompaña por dondequiera que vayamos !

En lis escenarios,en las calles,en mi hogar,en mi auto y hasta en mis sueños !

Le dediqué una estrofa doble donde describe el día que falleciera !

No permití que se grabara !

Para que mi corazón no sufriera tanto!

Sin embargo,hoy me doy cuenta que de nada valió porque sigo llorando su partida !

IB

Fué la pena más amarga

la que pasé aquella tarde.

Cuando tus ojos cerraste

sentí que me desplomaba.

Porque el hijo que tu amabas,

con el corazón deshecho,

golpeaba fuerte tu pecho

Para que no te marcharas.

Tu hijo Ricardo Portillo y familia !

Te amoooo vieja !