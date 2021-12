Reportan apagón en varios estados del país

diciembre 17, 2021 - 5:59 am

La madrugada de este viernes 17 de diciembre, usuarios en redes sociales reportan que, luego de dos fluctuaciones aproximadamente a las 2:09 a.m. gran parte de Venezuela quedó sin luz.

Según reportes los estados que se encuentran sin servicio eléctrico son: Táchira, Zulia, Trujillo, Mérida, Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas, Portuguesa, Apure, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Guárico, Falcón, Lara y Caracas.

Según información publicada por Unión Radio, desde las 4:30am en algunos lugares comienzan a recuperar el servicio.

Electricity is back in El Paraíso, Caracas at 4:23 am. In our case 2 hours without service and not a single tweet by government official about the incident. This is a video we record a few minutes after the incident began. #SinLuz pic.twitter.com/ECKWlFewDa

— Orinoco Tribune (@OrinocoTribune) December 17, 2021