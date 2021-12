Rector Márquez: «El que ofrezca soluciones a corto plazo es un embustero» (+Video)

diciembre 22, 2021 - 12:18 pm

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, afirmó que es fundamental la unión de todos los sectores para trabajar por el bienestar del país. Avances que solo se verán reflejados en el mediano plazo debido a la profunda crisis existente.

«Debemos trabajar y en el mediano plazo vamos a ver el resultado, porque es en el mediano plazo, el que ofrezca un cambio de la situación actual en el corto plazo es un embustero en Venezuela«, expresó Márquez en un video compartido en Twitter por Bajo La Lupa.

Márquez aseguró que no existen soluciones inmediatas a los problemas que enfrentan los venezolanos, ni siquiera con un proceso electoral para la renovación de autoridades. «Tenemos que ir a un proceso de reflexión profunda en función de reconstruir nuestro país«.

«Yo soy uno que he dicho siempre, que esto no es tan sencillo como invocar a una elección y cambiar el país. El problema de Venezuela no es un hombre o dos, somos todos. Y tenemos que ir a un proceso de reflexión profunda en función de reconstruir nuestro país«, indicó.

El rector principal del CNE instó a los sectores a ir a un proceso de entendimiento, más allá de las diferencias. «Todos vivimos como en la misma casa«, expresó.

«Hay que tener amor por esta tierra, hay que querer estar aquí. Entendiéndonos, entendiéndonos con nuestros problemas, todos vivimos como en la misma casa (…) Y la casa (país) está destruida, no sirven los cuartos, no sirve la cocina, no hay gas, no hay luz, no hay electricidad, no hay nada. ¿Cómo hacemos para reconstruirla?«, acotó.

Noticia al Día

Con información de Punto de Corte y AlbertoNews