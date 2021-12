Raphy Pina compartió cómo se siente tras ser declarado culpable

diciembre 23, 2021 - 10:03 am

Horas después de la resolución judicial que lo declaró como culpable de posesión de armas de fuego, Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, se sinceró con sus seguidores con los que compartió sincero cómo se siente tras un día, o mejor dicho, un periodo bastante complicado en su vida personal.

El miércoles 22 de diciembre, el empresario era declarado culpable de dos cargos federales por posesión de armas. El juez del tribunal Federal de Puerto Rico encargado del caso consideró que el prometido de Natti Natasha debería permanecer en arresto domiciliario hasta el 1° de abril de 2022, fecha en la que se le dictará sentencia.

«Ya llegué a mi casa y primero que nada quería agradecerles por los círculos de oración, por demostrarme ese cariño, ese afecto», arrancó su en vivo en Instagram. «Toda mi vida he tenido pruebas que las he superado con valentía, con pasión, con fuerza», explicó.

Quiso además destacar que no es, para nada, lo que han intentado dar a entender de él. Durante mucho tiempo, asegura, ha sido investigado por cosas que jamás ha hecho y quiso dejarlo bien claro.

«Sí, he cometido fallos porque no soy perfecto, siempre he tenido fe en Dios, en las buenas vibras y hoy 12 jurados me encontraron culpable de unos cargos de posesión de armas y un arma automática. Yo quiero que sepan que yo por muchos años he sido investigado como si fuera un narcotraficante, un lavador de dinero, como si tuviera ganga o transportara droga de país en país, en avión, en maletas y mi gente, mirando a los ojos, nunca he tenido la necesidad de eso», afirmó con rotundidad en este video.

Visiblemente afectado, pero con la fe de que todo se pondrá en su sitio, el creador de Pina Records siguió defendiéndose: «Si ustedes atan, pues me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, pero voy a seguir, voy a apelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome, pero también para mí es una victoria porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente», prosiguió el reconocido manejador de estrellas. Durante su directo estuvo acompañado de sus grades amores, sus hijos, incluida la bella Vida Isabelle, quienes apoyaron a su papi en todo momento, y, por supuesto, su futura esposa y madre de su hija. «Aquí están mis hijos, no les oculto nada, estuvieron conmigo junto con Natalia, que es otra guerrera más, junto con toda mi familia, agradecido. No tengo por qué bajar la cabeza», declaró alto y claro, pero, sobre todo, agradecido a todos y también al juez por haberle permitido pasar estas navidades en casa. También compartió fotos mientras era entrevistado por la prensa a las afueras del juicio. «Más fácil fuera si uso lentes y mascarilla, así pudiera ocultar las expresiones de mi cara», escribió junto a estas imágenes. «Prefiero que me vean, prefiero que lean mis ojos, prefiero que entiendan que no estoy en un concierto, estoy luchando por mi familia hasta el último día que respire en esta tierra. No importa con cuanta piedra me puedan tirar, seguiré de pie por ellos. Esta es una prueba de fuego que no todos soportarían, pero Dios me ha dado una fuerza que no se imaginan».

La pareja de Natti Natasha compartió un video en Instagram agradeciendo el apoyo de sus seguidores. «Es un proceso largo, tedioso, pero con fe, con todas las oraciones. Me siento súper tranquilo. Mi familia me apoya, mis amigos, ustedes, así que vamos pa’ encima, siempre de frente», dijo. «Súper agradecido por todos los mensajes, hoy seguimos en nuestro segundo día. Con fe, oraciones y la frente en alto, seguimos adelante y firmes», añadió en un mensaje junto al video.

People en español