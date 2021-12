Rafael Ramírez en su primer balance: 20 mil toneladas de desechos sólidos han sido recogidos en Maracaibo

diciembre 13, 2021 - 3:47 pm

Prioridades y ejecución. Un primer balance de gestión fue ofrecido por el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, a diez días de su juramentación. Según precisó, esto con el objetivo de que los ciudadanos puedan estar totalmente informados de cómo va la atención a la ciudad, en su gestión, adelantando que inicia un plan de bacheo que irán informando progresivamente a los ciudadanos.

“A partir de este momento, la Alcaldía de Maracaibo empieza una dinámica de información, que consiste en que todos los lunes, ya sea desde mi voz como alcalde de la ciudad o algún portavoz que se designe, informará lo que se hizo la semana previa y lo que se hará en la que inicia”, insistió, para que los ciudadanos cuenten con la información de primera mano, y “así seguirle el paso a la Alcaldía y sus servidores públicos y que todos puedan ser garantes de lo que se hace”.

Ramírez informó que esta semana inicia el plan de Limpieza, Asfaltado y Alumbrado, que han denominado como ‘Plan LAA’. Ese proceso empezará gradualmente, convencidos de que hay que abordar todo el tema de la infraestructura vial. “Es parte de las observaciones que nos hicieron los transportistas y que nos hace la ciudadanía en general. Iniciamos esta semana también los recorridos en la calle, como gestión, para abordar por zonas, los problemas que se presentan en nuestras parroquias”, indicó.

Recalcó que en tema de la recolección de desechos sólidos -enmarcado en el plan “Maracaibo Sin Moscas”- como uno de los más álgidos y urgentes, durante la primera semana se recolectaron más de 20 mil toneladas de basura que esperaban en la calle. “Esto se logró con nuestros equipos del IMAU, tanto flota propia, como el sector privado que apoya esta gestión en materia de aseo urbano”, puntualizó.

Sobre la activación de las “cuadrillas voladoras” del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), precisó que 259 toneladas de basura fueron retiradas de las calles, específicamente de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, en el área de Combinado de la Victoria. Enfatizó que el plan continúa esta semana y que estarán próximamente anunciando nuevas acciones. Aprovechó en este sentido, para hacer un llamado a los ciudadanos para que no quemen la basura, ya que si la queman no se puede recolectar porque estaría caliente y de esa forma no se puede trasladar en los camiones. “Mucho menos se podría verter en el relleno sanitario porque se propiciaría un incendio”, explicó.

Sobre el plan de vacunación en Maracaibo, informó que, aunque la ciudad tuvo una leve alza de los casos de COVID-19, las personas están siendo atendidas en los ocho puntos establecidos. Según cifras presentadas por el burgomaestre, 1.120 ciudadanos ya fueron vacunados, entre ellos 564 niños. También indicó que sostuvo reuniones en el área social de la gestión, donde se abordó el tema de la prevención de la violencia de género, alimentación y apoyo a los colegios. Así como con los transportistas, comerciantes de La Vereda del Lago y el sector salud; y también mencionó el encuentro con Transparencia Venezuela, dándole la importancia a “rendir cuentas” y llevar “gestiones transparentes”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa