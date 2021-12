Qué fuerte: ex maquillador de Luiseth Materán la señaló de ser prepago y mala paga

diciembre 14, 2021 - 2:03 pm

Ronald Perozo, ex estilista de la representante en el Miss Universo 2021, Luiseth Materán, hizo graves acusaciones sobre la modelo criolla. El maquillador la señaló de ser prepago y mala paga. En una publicación del pasado domingo 12 de diciembre, justo el día del certamen universal, el maquillador publicó una serie de fotografías junto a Materán y se descargó en su contra desatando la polémica.

Hasta los momentos la reina de belleza nacional y la Organización Miss Venezuela no se han pronunciado al respecto por lo que se cree que desestimaron la publicación.

En la descripción del post, que luego eliminó, el maquillador indicó que las venezolana le había pedido ayuda para participar en el Miss Venezuela y que no devolvió las prendas, recursos y herramientas que le facilitó para el concurso.

«Hoy es el @missuniverse y la Srta #luisethmateran nos representa a todo un país #venezuela🇻🇪 mi hermoso país !! Aún recuerdo la llamada de la misma srta #luisethmateran dónde me pedía mi ayuda para entrenarla para el @missvenezuela ayuda la cual yo le di desde el día uno hasta el final le apoye no solo con mi talento si no también con mis contactos en este medio artístico cirujanos , diseñadores , profesores de oratoria , vestidos , odontólogos , fotógrafo, extensiones de cabello y todo el largo proceso de entrenar una reina de belleza Todo de manera gratuita la srta jamás pago de ninguna manera nada !! Pero lo más notorio en este proceso el cual no fue fácil en lo absoluto ya que muchos inconvenientes se presentaron gracias a él comportamiento poco adecuado y absolutamente inapropiado de dicha reina de ‘BELLEZA’ fue que nada de lo prestado para su entrenamiento fue devuelto ella la «Srta» #luisethmateran jamás regreso nada de lo prestado para su preparación (…)», indicó.

«espero todo el cargamento de vestidos , zapatos , ropa y das cosas que ella sabe que NO regreso le funcionen para la contienda universal .. de nada sirve la belleza si nos ligamos con proxenetas y actores pornos y demás cosas (…)», agregó.

Al finalizar el texto, tildó de prepago a Luiseth «Exitos a @missvenezuela pero un consejo o aprenden a preparar verdaderas reinas de nivel o están condenados a elejir prepagos de muy bajo Stratus y de pocos valores como la candidata que hoy participa es mejor preparar bien que elejir a una por qué son incapaces de hacerlo bien».

Lea aquí parte de la publicación:

