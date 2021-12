Por esta razón Juan Gabriel y Vicente Fernández no se podían ver (+Detalles)

diciembre 29, 2021 - 6:35 am

Los famosos tuvieron un momento muy importante en su relación que hizo que no pudieran verse por ningún motivo.

A pesar de que el famoso Charro de Huentitán, Vicente Fernández, siempre fue muy hermético en cuanto a su vida privada, después de haber perdido la vida la información ha comenzado a surgir de inmediato, tanto los medios como sus fans han estado es cargando y buscando datos interesantes sobre él.

Fue así como dieron con esta enemistad que no muchos sabían, con Juan Gabriel, así es, entre estos grandes exponentes de la música mexicana existía una razón muy importante por la que no podían verse, algo que sucedió entre ellos que los marcó.

Se rumoraba que entre ambos había una mala relación, sin embargo, muchos esperaban que eso no fuera así al ser dos de los mejores cantantes de su país, se esperaba que al menos por esa razón pudieran colaborar o verse en algunas ocasiones en eventos.

Sin embargo, fue Vicente Fernández quien reveló en entrevista con Pati Chapoy el porqué de esa rivalidad que ahora se ha destapado y ha causado muchísima curiosidad a los internautas.

Fue cuando Chente confesó: “Me preguntaron te cae mal Juan Gabriel y yo no sé, me siento que no soy yo si miento y le dije yo no sé mentir, si me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano”.

Todo sucedió en una visita de Juan Gabriel al rancho de Vicente Fernández, en donde el cantante le contestó a la esposa del charro, María del Refugio Abarca, razón suficiente para que los anfitriones sintieran ese momento muy desagradable.

«Una vez lo invité a la casa, es vegetariano y me molestó mucho porque cuca le trajo un amigo japonés para que le hiciera una comida que pudiera comer, nunca nos habíamos tratado», expresó Chente.

Pero lo que no le gustó para nada fue cuando le preguntaron sobre sus creencias, mi esposa le preguntó que si creía en Dios y le respondió: “Ay güerita yo creo en mí y solamente en mí”, ahí fue cuando terminó todo y tuvimos que despedirlo.

Entonces sería gracias a esta conversación con un desenlace tan desafortunado, la principal razón por la que Vicente Fernández y Juan Gabriel ya no podían verse de la misma forma, una situación que no fue para nada del agrado de Chente.

