Peligra la jornada de Navidad de la NBA por el covid-19

La jornada de Navidad de la NBA corre peligro por los diferentes casos de covid-19 que presenta la liga en las últimas dos semanas.

La liga mandó el martes un comunicado a los equipos que disputarán los partidos de Navidad que deberán estar alertas por posibles cambios que se den debido a la pandemia, en especial los juegos que están en los horarios estelares.

Los partidos del Celtics vs Bucks (3:30 pm), Warriors vs Phoenix (6:00 pm) y Nets vs Lakers (9:00 pm)podrían tener cambios en sus horarios.

El problema principal sería que alguno de los equipos no cuente con los jugadores necesarios para el duelo, como es el caso de los Nets que tiene a 10 hombres en la lista de COVID-19, siendo un total de 30 jugadores en los protocolos entre los 10 equipos que juegan en Navidad.

La NBA ha tenido que suspender por culpa de la covid-19 un total de siete partidos esta temporada. Ahora mismo, alrededor de 75 jugadores siguen en protocolos sanitarios de asilamiento por pruebas positivas o contactos estrechos, con un 90% de los casos de actuales siendo de la variante ómicron.

De igual modo, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo recientemente en televisión que no planean pausar la temporada a estas alturas.

