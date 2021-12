Pelé celebró la Navidad muy sonriente en casa con su familia

diciembre 26, 2021 - 10:03 am

La leyenda del fútbol brasileño, Pelé, se mostró sonriente y con buen semblante en una foto publicada en redes sociales junto a un mensaje navideño, luego de recibir el alta médica el jueves tras al menos dos semanas hospitalizado en Sao Paulo.

«Hoy espero que ustedes estén viviendo momentos de amor, paz y unión, como yo. Feliz Navidad amigos», escribió el exfutbolista de 81 años, junto a la imagen en la que aparece acompañado por su esposa, Márcia Aoki, delante de un árbol de Navidad rodeado de regalos.

Medios locales informaron que Pelé pasó la Navidad en su casa de Guarujá, ubicada en la costa paulista.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, había informado el 9 de diciembre que estaba internado para tratarse con «la última sesión de quimioterapia» de 2021 en el prestigioso hospital Albert Einstein.

Allí estuvo hasta el pasado jueves, cuando dejó el centro médico también con un mensaje en las redes, en el que celebró poder pasar la Navidad «en familia».

En un comunicado, el hospital indicó entonces que el legendario ’10’ «se encuentra estable y seguirá el tratamiento del tumor de colon que le fue identificado en septiembre de este año».

El 4 de ese mes, Pelé fue operado para removerle el tumor detectado durante chequeos médicos rutinarios. Su equipo médico informó en aquel momento que el exatacante continuaría con sesiones de quimioterapia, que suele usarse en pacientes con cáncer, aunque ni Pelé ni los médicos han dicho hasta ahora si padece esa enfermedad.

