Otro Año Nuevo sin las campanadas de la Básilica de La Chinita

Este año, como el anterior la pandemia por el covid-19 pone límite a las celebraciones familiares y litúrgicas. Tal como pasó en el 2020, las campanas de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, no sonarán para despedir al Añó Viejo y anunciar que otro nuevo vendrá… como dice la famosa canción de aguinaldo del compositor venezolano Oswaldo Oropeza, «Faltan cinco pa´ las 12», interpretada en la voz de Néstor Zavarce.

El Padre Nedward Andrade, párroco de la Basílica de La Chinita, informó a Noticia al Día, que este año, como el anterior las actividades eclesiales culminarán con la celebración de una eucaristía de Año Nuevo, que está prevista a las 5:00 de la tarde y como es la costumbre sonarán 20 campanadas antes de iniciar la misa.

Posteriormente el día sábado 1 de enero de 2021, la Basílica abrirá sus puertas a partir de las 11:00 de la mañana, para dar inicio a las ceremonias de inicio de año.

Los zulianos devotos de la Virgen de La Chinita y sobre todo los sectores adyacentes a este Templo católico, por años han disfrutado del «tañir de las campanas», que anuncian la culminación del año, pero la aparición del virus del covid-19 hace más de uno ha cambiado la costumbre o tradición, la «bioseguridad» debe privar en cada acontecimiento cotidiano, para evitar ser víctimas de esta enfermedad, que ha dejado, en algunos casos, grandes vacíos en los hogares.

Es aquí cuando es propicio recordar a Rubén Aguirre «El Campanero», que por más de 50 años tuvo la responsabilidad de hacer sonar las campanas de la Basílica. Después de él, otros asumieron esta labor con el mismo amor, respeto y valor.

Las campanas y la tecnología

Las centenarias campanas de la Basílica, llegadas de Italia en 1921, en la actualidad repican para ocasiones solemnes; el resto del año escuchamos campanas electrónicas, programables.

Así lo comentaron en su oportunidad a Noticia al Día Edgar Medina y Rafael Puentes, quienes destacaron que las campanas son programadas de manera computarizada en horas puntuales, al igual que los relojes de la Iglesia.

Son cinco campanas, el Glon, la mayor y que lleva la melodía que seguirá el resto; 2 de sonido alegre, y los dobles, con su carácter luctuoso.

Tradicionalmente, el primer toque de campanas del día se acostumbraba a las seis o las siete de la mañana, cuando anuncian la apertura del templo a los feligreses.

Los domingos avisan con varios repiques el inicio de la misa de ocho de la mañana. El siguiente toque es a las doce del mediodía; seguido de otro a las 5 o 6 de la tarde, cuando se escucha el repique que anuncia el comienzo de la última misa del día.

Por segundo año consecutivo las campanas no sonarán, pero eso no evitará que al llegar las 12:00 a.m. olvidemos que dejamos un año difícil, que pidamos al creador salud, armonía y unión familiar para enfrentar los retos del 2022. ¡Feliz Año Nuevo para todos!

