Osmel Sousa renunció al Miss Argentina

El zar de la belleza se retiró de la franquicia de belleza durante un programa de televisión en vivo el pasado 12 de diciembre, pues le duele ser contrincante de Venezuela en el concurso Miss Universo.

Osmel Sousa, el zar de la belleza, anunció que se retiró del certamen de belleza Miss Argentina el pasado 12 de diciembre porque le duele ser contrincante de Venezuela en el Miss Universo.

Su renuncia fue particular, ocurrió durante un programa especial de televisión en vivo por el certamen internacional Miss Universo “No me siento tan cómodo (…) Llegar al Miss Universo y ser contrincante de la venezolana me da un dolor horrible (…) Ser el contrincante de otro país que no sea Venezuela no me gusta”, dijo Sousa en una entrevista para Telemundo.

El zar de la belleza indicó que la situación lo afectó mucho porque él estuvo al frente la Organización Miss Venezuela durante casi cuatro décadas. “Yo me retiro de esto. Por lo menos de Argentina. Yo soy latino, soy caribeño”, aseguró Osmel Sousa.

El pasado junio, Sousa reveló que dejó de estar a cargo de la franquicia de Miss Universo Argentina, la cual encabezó desde 2019. En ese momento, el venezolano mostró interés en hacerse cargo de la franquicia de Miss Universo Puerto Rico, luego de la renuncia de Denise Quiñones.

Por 38 años consecutivos, Sousa se desempeñó como presidente de la Organización Miss Venezuela, donde fue director de las franquicias de Miss Venezuela Universo, Míster Venezuela Mundo, Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela Internacional, desde 1981 hasta 2018. Durante ese tiempo ganó siete coronas de Miss Universo, siete de Miss International y seis de Miss Mundo. Además, logró que por primera vez en la historia del concurso, reinas venezolanas se coronaran como soberanas por dos años consecutivos.

