Óscar Valdez ganó el premio al “Mejor nocaut del año” del CMB (+Video)

Poco antes de que termine el año, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) clasificó las mejores acciones que se vivieron a lo largo del año y el campeón mexicano del super pluma, Óscar Valdez, fue galardonado en la categoría del mejor nocaut del año.

El golpe premiado se vivió en la pelea de Valdez contra Miguel El Alacrán Berchelt, la cual se llevó a cabo en febrero de 2021 por la búsqueda del cinturón super pluma del CMB. Por medio de una publicación en redes sociales, Óscar Valdez compartió el logro con sus seguidores. En una breve oración escribió: “Los sueños sí se cumplen”.

¿Cómo fue el mejor nocaut de Oscar Valdez ante Miguel Berchelt ?

El integrante del Canelo Team contendió ante el peleador que retenía el título del CMB super pluma en aquel tiempo, Valdez llegó al cuadrilátero como el retador del combate, quien advirtió que “callaría bocas” en dicha pelea.

Desde el 2017 el Alacrán poseía el campeonato, por lo que se generó gran expectativa en la pelea ya que dos mexicanos estarían peleando por un título del CMB. A lo largo del combate, ambos dieron muestra de sus habilidades con los puños, pero conforme fueron pasando los asaltos, Valdez demostró mayor seguridad y certeza en su técnica.

El golpe fulminante llegó al round número diez cuando el originario de Cancún, Quintana Roo, ya no pudo hacer frente a los golpes certeros del sonorense y perdió la batalla.

Berchelt arrancó el décimo asalto con cierto titubeo, pues sus golpes ya no eran certeros. Poco antes del nocaut, el sonorense resbaló en la lona, así que se le tuvo que hacer la cuenta regresiva reglamentaria; sin mayor preocupación retomó la pelea para darle un fin a su rival.

Óscar Valdez aprovechó un descuido del Alacrán para sacar un zurdazo que llevó a su rival a la lona. Después de que el ex campeón soltara una serie de combinaciones, descuidó la defensa, así que The King aprovechó el espacio e impactó el puño en el rostro del rival.

La imagen impresionó a los televidentes que seguían la transmisión ya que por unos instantes Miguel El Alacrán Berchelt estuvo tendido en la lona sin reaccionar. Mientras la euforia de Valdez brilló en el ring, del otro lado de la esquina había preocupación por la condición física en la que se encontraba el púgil.

Más tarde, el ex campeón se recuperó y Óscar Valdez se acercó a él para ver cómo se encontraba. Sin mayores complicaciones de salud, ambos púgiles se saludaron y así empezó la era de Óscar Valdez como campeón super pluma del CMB.

La primera defensa de su título ocurrió unos meses después, el 11 de septiembre el sonorense enfrentó a su primer retador por el cinturón del superligero. Pero días previos a su defensa ante el brasileño Robson Conceicao, el miembro del Canelo Team dio positivo a una sustancia de dopaje.

Se tuvieron que realizar investigaciones ante la sustancia que arrojó la muestra de Valdez. Su tuvo en suspenso lo que pasaría con la pelea por el título. Pero después de aclarar la condición en la que se encontraba The King no se castigó su resultado pues no representaba alguna ventaja sobre su rival.

Fue así que en el mes de septiembre se llevó a cabo la pelea, en la que derrotó al brasileño por decisión unánime. Con las tarjetas 117-110, 115-112 y 115-112, los jueces lo declararon como el vigente campeón del superligero.

Así se vio desde el ringside el tremendo nocaut de Óscar Valdez sobre el ‘Alacrán’ Berchelt.

