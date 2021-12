Oscar Piastri se titula el campeón de la Formula 2 tras la primera jornada en Abu Dabi

diciembre 11, 2021 - 2:42 pm

El australiano Oscar Piastri (Prema), de 20 años, se hizo este sábado con el título de Fórmula 2, asegurando la victoria final con su tercera plaza en la carrera 1 de la octava y última manga de la temporada en Abu Dabi.

Tras esa primera carrera, con 57,5 puntos de ventaja en el campeonato, ya no podía ser alcanzado tras las dos últimas carreras programadas el mismo sábado y el domingo.

En la carrera 1, el indio Jehan Daruvala (Carlin) se impuso delante del brasileño Felipe Drugovich (Uni-Virtuosi) y Piastri.

Después, en la carrera 2 se impuso Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi), que entrará en 2022 en la historia de la F1 y de su país siendo el primer chino en tomar la salida de un gran premio, como titular en Alfa Romeo.

POINT SCORERS – SPRINT RACE 2 🏁

Here's how we finish after ANOTHER hectic race!

Full timings: https://t.co/qLgyAl7LUL#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F2 pic.twitter.com/0sOKs1cpBe

— Formula 2 (@Formula2) December 11, 2021