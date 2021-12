Omar Vizquel reveló el comunicado de su divorcio con Blanca García

diciembre 28, 2021 - 12:41 pm

El exgrandeliga venezolanos Omar Vizquel anunció por medio de un comunicado que su divorcio con Blanca García culminó oficialmente el pasado miércoles 22 de diciembre.

El once veces guante de oro en las Grandes Ligas compartió por sus redes sociales el documento sobre el desenlace de su pleito legal con su ahora ex esposa. Vizquel explicó que García recibirá económicamente lo que le corresponde en concordancia con la justicia.

El ex campocorto estrella de los Indios de Cleveland señaló que durante el proceso de divorcio, las denuncias sobre la supuesta violencia de género fueron descartadas por la jueza. «Mis abogados demostraron, consignando la copia del expediente, que las mismas fueron desestimadas», expresa una parte en el comunicado.

Omar Vizquel también destacó que el único caso que queda pendiente por aclarar es el de un incidente con un empleado del Clubhouse, del cual no puede hacer comentarios. Sin embargo, aseguró que los hechos narrados no se ajustan a la realidad. «De cada situación he sacado un aprendizaje y estoy agradecido con quienes han estado pendiente y apoyándome», agregó.

As promised, I share with everyone the conclusion of my legal process that occurred between my now ex-wife, Blanca Garcia and I; in which, justice always prevails!

.

.

#mlb #baseball

— Omar Vizquel (@VizquelOmar13) December 27, 2021