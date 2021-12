Nuevo escándalo en Francia: pelea de hinchas, saltan al campo y partido suspendido

diciembre 18, 2021 - 11:51 am

El duelo de treintaidosavos de final de la Copa de Francia de este viernes entre el París FC (2ª división) y el Lyon (1ª) fue interrumpido de manera definitiva, con 1-1 en el marcador, debido a incidentes producidos en la grada del estadio parisino de Charlety.

Una vez más, incidentes provocados por hinchas impiden que termine un partido en Francia, en una temporada marcada por ese tipo de episodios en el país.

Por la megafonía del estadio se anunció hacia las 22h50 locales (21h50 GMT) que «de acuerdo con las autoridades, el partido no será reanudado» este viernes.

Se pudo jugar la primera mitad, pero no se pudo disputar la segunda parte. Durante el descanso se habían lanzado bengalas en las cercanías de la zona reservada al Lyon.

Espectadores de la tribuna contigua saltaron al césped para alejarse del lugar de los incidentes, impidiendo así el inicio de esa segunda mitad. El árbitro y los jugadores se retiraron entonces con dirección a los vestuarios.

Poco antes del descanso, Moussa Dembelé (minuto 44) había empatado el partido para el Lyon.

Las bengalas lanzadas fueron recogidas por hinchas y lanzadas a diversos lugares de la tribuna, antes de apagarse. Se escucharon además dos pequeñas explosiones. Hubo peleas y movimientos de aficionados por la grada, lo que obligó al despliegue de las fuerzas del orden.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB

— Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021