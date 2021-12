«No nos dejan salir»: empleado de Amazon quiso ir a su casa antes de morir por tornado

diciembre 14, 2021 - 3:02 pm

Al menos seis personas perdieron la vida en un almacén de Amazon, situado en Edwardsville (Illinois), que colapsó a raíz de los fuertes tornados que azotaron a 6 estados de Estados Unidos.

Estas muertes se suman a las decenas que se contabilizan en el país norteamericano por los tornados registrados el viernes por la noche en los estados de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Misisipi y Tennessee. La cifra de víctimas mortales está en 88 y podrían ser más.

“Me entristece mucho confirmar que, en este momento, 6 personas han perdido la vida en el derrumbe de la bodega de Amazon y una persona más está recibiendo tratamiento médico”, dijo el gobernador de Illinois el pasado domingo.

Una de esas 6 personas muertas es Larry Virden, de 46 años. Su novia de más de 10 años, Cherie Jones, compartió en redes sociales un pantallazo de un chat que tuvo con él, minutos antes de que falleciera. Quería ir a casa, pero según dijo, no lo dejaron.

“Recibí mensajes de texto de él. Siempre me dice cuando está llenando la camioneta de Amazon cuando se está preparando para regresar… Yo estaba como: ‘Está bien, te amo’. Él dijo: “Amazon no me dejará ir hasta después de que pase la tormenta’”, reiteró Jones en diálogo con The New York Post.

“Le envié un mensaje y ese fue el último mensaje de texto que recibí de él… Le dije que donde vivíamos solo había un rayo en ese momento. Después de eso, no obtuve ninguna respuesta de él”, agregó la novia de Larry Virden.

La mujer contó que su pareja, con el que tuvo 3 hijos y adoptó a otro, trabajó para Amazon durante 5 meses. Además, que era veterano de guerra y sirvió el ejército de Estados Unidos en Irak.

Cuando The New York Times le preguntó si culpaba a Amazon por su muerte, Jones contestó: “En realidad, no. Es esa situación hipotética: ¿y si lo hubieran dejado ir, habría llegado a casa?”.

“Mi hijo mayor cree que su papá volverá a casa, pero ahora tenemos que decirle que no volverá a casa. Cuando mi hija entró a la casa, me dijo: ‘¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá?’. Y empezó a llorar porque sabía que algo andaba mal”, finalizó Cherie Jones.

El jefe de bomberos de Edwardsville, James Whiteford, detalló a los periodistas que 45 personas lograron salir de la bodega de Amazon y que una persona más debió ser trasladada por vía aérea a un hospital para ser atendida.

Dave Clark, el CEO de negocio para el consumidor de Amazon, dijo en Twitter que les entristece “profundamente” la muerte de integrantes de la familia Amazon como resultado de la tormenta en Edwardsville, e indicó que están brindado apoyo a sus empleados, socios en el área y a las comunidades afectadas.

