Murió el rapero Drakeo the Ruler tras ser apuñalado en un festival de música en Los Ángeles

diciembre 19, 2021 - 3:18 pm

El famoso rapero Drakeo the Ruler murió a los 28 años tras reportarse un apuñalamiento detrás del escenario del Festival Once Upon a Time en Los Ángeles.

El intérprete de «Talk to Me» tenía previsto actuar justo antes de que se produjera el fatídico suceso la pasada noche del sábado 18 de diciembre.

Según informó Los Angeles Times, laLa terrible noticia hizo que se pusiera fin poco después al festival en el que tenían previsto actuar Snoop Dog y 50 Cent. Ninguno de los dos llegaron a salir al escenario. Con este mensaje en Twitter de la organización se anunciaba el fin de las actuaciones por ese día. asistencia médica llegó al lugar de la escena alrededor de las 8:40 p.m. tras conocerse lo ocurrido. Darrell Caldwell, verdadero nombre del fallecido, era trasladado al hospital en una condición muy crítica que hizo que falleciera poco después de las graves heridas.

Aunque inicialmente no se sabía quién era el hombre que había sido ingresado de emergencia, poco después, allegados al artista confirmaron que fue él. Tal y como se ha podido ver en un video que ya circula por las redes, su cara quedó cubierta de sangre.

«Todas las actuaciones se cancelan por ahora. Por favor, diríjanse a la salida más cercana», lee el aviso. La policía de Los Ángeles acordonó la zona donde el ataque con arma blanca tuvo lugar y se llevaron a cabo diversos controles.

Según Los Angeles Times, Drakeo tenía antecedentes penales. En 2019 fue absuelto por cargos de asesinato y también por intento de asesinato a un hombre de 24 años en el 2016.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People en español