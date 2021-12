Murió clavadista olímpico brasileño a los 32 años

diciembre 22, 2021 - 11:30 am

El clavadista olímpico Ian Matos, deportista que formó parte de la selección de Brasil que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, falleció este martes a los 32 años de edad víctima de una infección pulmonar.

Ha sido el propio Comité Olímpico Brasileño el que ha informado de la muerte de Ian Matos en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. En ella el comité ha expresado su «profundo pesar» por el «prematuro fallecimiento del saltador olímpico» y ha agradecido al deportista «por su contribución a la evolución de la modalidad».

Ian Matos se encontraba internado desde el pasado 30 de octubre en un hospital de Ilha Governador, en la ciudad de Río de Janeiro, al que llegó con una infección en la garganta, pero la bacteria se alojó en el esófago y el estado clínico evolucionó hacia una complicación pulmonar que se agravó.

Nacido en Muaná, en el interior de Pará, Ian Matos comenzó a destacar en el deporte desde muy joven, en el Campeonato Panamericano Juvenil 2003 y en el Campeonato Mundial Juvenil 2004, además de en los Juegos Sudamericanos en Medellín, como recuerda el Comité Olímpico Brasileño en una publicación de pésame en su página web.

Ian tuvo una carrera de éxitos y fue parte de la selección brasileña en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019, además de los Campeonatos Mundiales de Deportes Acuáticos, Copas del Mundo, Campeonatos Sudamericanos y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Actualmente se entrenaba en Río de Janeiro, en el Parque Acuático Maria Lenk.

É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do prematuro falecimento do saltador olímpico Ian Matos, de 32 anos. O Time Brasil agradece toda a sua contribuição para a evolução da modalidade.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/K75jMxSuH2

— Time Brasil (@timebrasil) December 21, 2021