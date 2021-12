Mujer denunció que su hija de 7 años fue abusada sexualmente en Santa Bárbara del Zulia

diciembre 15, 2021 - 3:45 pm

A través de un audio difundido por la progenitora de la menor, se dio a conocer el presunto caso de abuso sexual.

Maira Borjas, madre de dos niños de 6 y 7 años de edad, manifestó sobre las atrocidades por las que tuvieron que atravesar sus hijos, mientras se encontraban al cuidado de su padre.

«La custodia de mis hijos quedaron en manos de su padre. Cuando fui por primera vez a verlos, comenzaron a llorar y a pedirme que me los llevara. Sin embargo, por la orden no podía. Esta vez que volví a reencontrarme con ellos, fue la misma conducta, pero esta vez estaba decidida a pelear por ellos y a llevármelos, acción que tomé e hice de inmediato. En el momento que estaba en la Lopna, llegó el padre de mis hijos quien es efectivo de la GNB y pretendió llevárselos pero se lo impedí», relató Borjas.

La denunciante precisó: «Comencé a sospechar que algo malo estaba pasando porque mi hija me manifestó que le ardía su parte íntima, así como un flujo extraño. Al retomar el caso para recuperarlos, los llevé al médico para que los diagnosticaran. Allí, me remitieron a medicatura forense y ellos me confirmaron que mi hija había sido abusada sexualmente por ambas partes. Cuando le tocaba ingresar a mi hijo, tomó una actitud aterradora. Y aunque me indicaron que no había sido abusado, tuvo que haberle pasado algo muy fuerte».

Borjas prosiguió diciendo: «Mis hijos me contaron que su padre los dejaba con cualquier niñera, así como el maltrato de su madrastra, quien al parecer los ahorcaba y golpeaba. Quiero que se haga justicia, quiero que los responsables paguen».

