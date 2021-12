Mira la nueva aventura profesional de Chayanne

diciembre 23, 2021 - 3:11 pm

Es de esos artistas que haga lo que haga enamora porque siempre lo hace con el ingrediente básico para que eso sea así: mucho amor. Chayanne, responsable de éxitos musicales como «Provócame», «Salomé» o «Madre tierra», entre otras muchas, ha dejado a su fanaticada aún más enamorada si cabe con su nueva inmersión laboral.

No, no se trata de un nuevo disco o colaboración con otro cantante, nada que ver. En esta nueva aventura profesional la voz también es su aliada pero no para interpretar temas. Entonces, ¿de qué se trata eso tan especial?

Feliz de poder compartir el resultado, el artista de los 53 años mejor llevados ha enseñado a su público esta maravilla.

¡Así es! Chayanne ha puesto voz a Clay Calloway, al gruñón león de la película Sing 2: Ven y canta de nuevo. El artista mostró un momento detrás de las cámaras en el que se le ve metiéndose en la piel de este entrañable personaje.

Si uno cierra los ojos, no adivinaría fácilmente que detrás de esa voz salvaje se esconde la del cantante, a quien estamos más acostumbrados a escuchar en un tono más aterciopelado y suave. Este es apenas un aperitivo del gran banquete que se podrá dar el público latino escuchándole a partir del 25 de diciembre, día en el que se estrena la esperada cinta familiar. El proyecto es una auténtica delicia y ha llenado al puertorriqueño de alegría, emoción y satisfacción sacando su lado más inocente e infantil. «No dejen de perseguir sus sueños, nunca sabes que tan alto puedes llegar», expresó Chayanne en sus redes sociales. Una frase que recogió de la cinta y que vibra a la perfección con su forma de ser y de ver la vida. ¡Todos a los cines!

