Mira la increíble canasta que hizo esta profesora que les prometió chocolate a sus alumnos si la encestaba (Video)

Kathleen Fitzpatrick, una profesora del Colegio Holy Trinity de Washington DC (Estados Unidos) hizo una curiosa apuesta: si metía una canasta desde una distancia aproximada de 10 metros, invitaba a sus alumnos a chocolate caliente.

El desafío era atrevido, pero había truco: la maestra, conocida por sus alumnos de tercer grado como ‘Ms. Fitz’, fue jugadora profesional de baloncesto en la Universidad de Rutgers (en Nueva Jersey, también en Estados Unidos).

Rodeada de expectación de decenas de niños, que no dejaron de animarla en ningún momento, ‘Ms. Fitz’ se prepara, se concentra y tira, logrando encestar de forma limpia.

La algarabía y el jolgorio que se monta a su alrededor se ha viralizado, y hasta el colegio ha dado las gracias por las muestras de agradecimiento y porque ha habido multitud de solicitudes para hacer donaciones al centro.

