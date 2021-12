«Me voy a quitar de en medio» ¡ay, Chente! (Video)

diciembre 13, 2021 - 11:50 am

De tantas canciones interpretadas por el último charro Vicente Fernández «El Chente» puedes echar mano de cualquiera y evocar. La distancia y aquellos clásicos de José Alfredo Jiménez, los boleros rancheros, en fin. Hoy les obsequiamos este recuerdo: Me voy a quitar de en medio. Un tema que trata ese sempiterno desencuentro en la vida, cuando un amor se acaba y es mejor soltar, dejar ir, apartarse porque ya estamos sobrando. Dejemos que Chente nos diga qué se siente.

Si nuestro amor se acaba

Si nuestro amor termina

Ya no me queda nada

Para vivir la vida

Si ya olvidaste todo

También tus juramentos

Y llenaste de lodo

Mi mundo de recuerdos

Nomás por tu soberbia

No das explicaciones

Encima me condenas

Sin escuchar razones

Si terminar conmigo

Ya lo venías pensando

Déjame estar contigo

Aunque no esté a tu lado

Si me dejas, no me olvides

Por favor, nunca me olvides

Tú sabes cuánto te quiero

Que desde siempre te quise

Si me dejas no me olvides

Por favor, nunca me olvides

Me voy a quitar de en medio

¿Qué más quieres, qué más pides?

Fuente: LyricFind

Compositor: Manuel Flores Monterrosas