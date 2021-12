Mataron a tiros a un boxeador profesional delante de sus hijos y de su novia en EE.UU

diciembre 26, 2021 - 8:20 pm

El boxeador profesional estadounidense Danny Kelly Jr., de 30 años, fue asesinado a tiros el pasado 24 de diciembre en el estado de Maryland, según la Policía del Condado de Prince George.

Según la versión preliminar, el púgil, residente de Clinton, iba con su novia y tres hijos a una cena navideña en la localidad cercana de Temple Hills, cuando un coche paró cerca de su todoterreno y alguien abrió fuego desde su interior contra él.

Al llegar al lugar de los hechos, los policías hallaron al luchador inconsciente en el asiento del conductor con múltiples heridas de bala. Kelly Jr. ingresó con vida en el hospital, pero falleció poco después. Ninguna de las personas que iban con él fue alcanzada por los disparos.

La Policía ha ofrecido 25.000 dólares por información que permita identificar y arrestar al asesino.

«Es una pérdida absolutamente desgarradora para la familia y los amigos de Kelly. Hoy él no está en casa con sus seres queridos en Navidad, que ahora lloran su pérdida en lugar de celebrar la fiesta», afirmó David Blazer, comandante en funciones de la División de Crímenes Mayores.

Kelly Jr., que competía en categoría del peso pesado, protagonizó su último combate en octubre de 2019, según datos del portal BoxRec. A lo largo de su carrera, sumó diez victorias, nueve con nocaut, un empate y tres derrotas.

