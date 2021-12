Mamá orgullosa: Inger Devera comparte los avances de su hijo Miguel en las artes marciales (+Video)

diciembre 11, 2021 - 5:21 pm

Inger Devera es una madre fuera de serie y acompaña a sus tres hijos en cada uno de sus momentos especiales. En esta oportunidad el turno fue para Miguel, uno de los frutos de la unión que tuvo con el cantante Nacho.

“El orgullo no me cabe en el pecho. No sé ni cómo explicar lo que sentí esta mañana en el primer cambio de cinta de Migue”, comentó Inger en su cuenta en Instagram al referirse a este logro del pequeño en las clases de Karate.

“Es impresionante la evolución que ha tenido mi flaco desde que empezó a hacer karate”, manifestó al tiempo que se mostró agradecida por “la influencia positiva que el sensei Luis Sánchez y todo su equipo ha tenido sobre Migue, dentro y fuera del dojo”.

Cuenta que Miguel está tan entusiasmado que quiere ir más días a la semana a las clases.

Por si esto fuera poco, al culminar la ceremonia del cambio de cinta, el sensei Sánchez reconoció que el alumno que hizo el mejor examen fue el niño Miguel Mendoza.

“El reconocimiento fue para mi flaquito y lloré de orgullo”, señaló la emocionada madre.

F. Reyes

Noticia al Día