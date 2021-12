Magallanes corta su racha negativa ganándole a Bravos

diciembre 18, 2021 - 9:35 am

Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita, tenían la obligación de ganar. Los turcos para frenar cadena de tres derrotas, en búsqueda de asegurar el liderato del campeonato, y la tropa furiosa, para sacudirse par de descalabros corridos, con la Misión Round Robin como norte.

Al final del out 27, fue la Carabela quien salió airosa en el compromiso disputado en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, con pizarra definitiva de 6-0, mientras dos lanzadores tenían su duelo personal.

Erick Leal y Henry Centeno son dos de los abridores con mayor capacidad de dominio en la LVBP durante las últimas temporadas. Leal, es el reciente ganador del Pitcher del Año y ha ido en franco ascenso de su desempeño esta zafra, mientras Centeno, solo había perdido en una de 27 aperturas previas en Ronda Regular, a lo largo de seis temporadas, según los registros de Pelota Binaria.

Ambos serpentineros, llegaban al duelo en el podio del departamento de innings lanzados en la actual justa, con la mirada puesta en sacar de la mala hora a sus respectivas causas. Y a lo largo de las cinco primeras entradas, demostraron por qué son considerados los ases actuales de sus rotaciones.

Bastó un paso en falso de Centeno, en el sexto capítulo, que hasta ese momento solo había concedido par de hits, para ver despertar a la somnolienta ofensiva turca durante esta semana, con Nellie Rodríguez ofreciéndose como brebaje de poder, para salir de su letárgico momento, con un kilométrico cuadrangular de tres carreras por la pradera central, poco después que Gabriel Noriega bautizara la pizarra con infield hit de Alberto González.

Erick (5-1), por su parte, mantuvo a raya la cólera insular con una de sus mejores presentaciones en los terrenos venezolanos. 6.2 capítulos en blanco de cinco ponches, con solo tres hits admitidos, para salir vitoreado del Coso de La Michelena, con promedio de carreras limpias disminuido a 3.71 y un nuevo lauro a su récord.

“Fue un juego muy importante no tanto para mí, sino para el equipo, teníamos un slump, salir de allí era una carga que tenía en mis hombros y el equipo me apoyó. Me considero un pitcher que compite, con una concentración agresiva sin importar los resultados”, declaró el diestro monticulista al departamento de prensa filibustero tras la finalización del choque.

Anthony Vizcaya regresó de los trámites de visa, realizados durante la barrida de dos juegos en Maracaibo a favor de Águilas, para proseguir la labor de Leal, con 1.1 episodios con el único daño, sin influencia en el marcador, de un inatrapable permitido.

Par de dobletes de “Tico” González y Pablos Sandoval en el octavo tramo, remolcaron sendas carreras para dejar las cifras definitivas a la velada.

González ligó tres imparables en cuatro turnos, con par de empujadas e igual cantidad de anotadas, mientras el foráneo Rodríguez hizo máximo daño con su dantesco estacazo, que fue a parar a los escalones de mayor altitud del parque valenciano.

“Estaba teniendo unos juegos medio bajos, no me está yendo muy bien, pero es parte del beisbol y debo seguir trabajando. El plan fue ser agresivo y hacer swing a un pitcheo en la zona. Fue muy importante salir con la victoria hoy. Hay días buenos y malos, pero los frutos seguirán saliendo”, mencionó el slugger neoyorquino.

Bruce Rondón, volvió a la loma tras siete días, para continuar su tónica de la campaña: noveno inning, por la vía rápida, con ponche incluido.

El revés fue para Centeno (4-2), con cuatro rayas libres de suciedad y seis imparables en seis actos. Cuatro de esos indiscutibles fueron en la arremetida naval del sexto.

Magallanes (29-16), aumentó la ventaja en el primer lugar de la tabla de clasificación a dos juegos en referencia a Cardenales, que perdió su desafío frente a Tiburones. La Nave, recibirá el sábado en su feudo a Caribes.

Bravos (22-23), se mantiene en el quinto y último puesto que da un pase a la postemporada, a la espera de visitar a Tiburones en el próximo cotejo.

