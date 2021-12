Maduro a Nacho: «No me voy a reunir contigo, canta tus canciones» (+Video)

diciembre 23, 2021 - 11:24 am

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles 22 de diciembre que el cantante Miguel Ignacio «Nacho» Mendoza le pidió una reunión y públicamente le respondió que no se iba a reunir con él.

«No se dan cuenta como han regresado los cantantes a Venezuela Famosos del mundo, famosísimos. También aquellos cantantes que eran famosos antes que ahora viven en Miami y se han venido a ganar unos realitos a Venezuela. Bienvenidos», refirió.

Maduro resaltó «Nacho volvió al régimen Nacho. Qué bueno Nacho, ¡Bienvenido!. Me pediste una reunión. No me voy a reunir contigo. Canta tus canciones», puntualizó.

Maduro le dio la bienvenida al país a todos los cantantes que se fueron a Miami, estados Unidos y que según él allá no son famosos y los invitó a cantar sus canciones.

Pidió a quienes asistan a los conciertos que se cuiden para la protección contra el covid-19.

Nacho ha sido señalado junto a otros famosos de haber estado en las filas del chavismo sin embargo, cuando se fue a vivir a Miami comenzó a atacar al gobierno de Venezuela.

La noticia develada por el mandatario despertó la polémica entre quienes aseguran que el artista, sigue teniendo lazos con la administración de Maduro.

Ernestina García

Noticia al Día