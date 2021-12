Madre de niño venezolano golpeado en EE.UU teme por su seguridad y pide protección (+Video)

diciembre 15, 2021 - 3:21 pm

La mamá del niño venezolano autista agredido en la escuela Liberty High School, en Kissimmee, Florida asegura que se sienten expuestos una vez que el video donde se evidencia la agresión se hizo viral, por lo que piden protección.

La mujer evidentemente afectada y preocupada reveló que su hijo está preocupado porque el video se hizo viral. «Luis se siente expuesto y me dijo que ahora si puede venir y me van a pegar tres tiros», contó.

Dijo que no se siente conforme con la forma con la que actuó el colegio. «no sentí que lo que hicieron es justo».

Agregó que ya no está en su casa, que tuvo que mudarse a un hotel mientras consigue un nuevo hogar para protegerse.

«es increíble la manera como se mueve todo y pueden dar con mi casa, así como todo el mundo pidió aben donde trabajo y hasta muchos tienen mi número de teléfono» expresó.

«Yo quería que el colegio expulsara a los tres jóvenes porque hubo crueldad, porque ellos se burlaban de mi hijo, ellos golpearon a mi hijo. Solo sacaron a uno y ahora lo van a atacar con más rabia porque le sacaron a uno de sus compañeros».

«Yo quiero seguridad para él. No quiero que esos muchachos no se le acerquen. Pido a todos los que me quieran ayudar, protección para él», refirió la madre preocupada.

«Así como el colegio no se dio cuenta de lo que pasó , los tres muchachos pueden hacerle algo peor a mi hijo».

Vea el video completo aquí:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latinos en Miami (@latinosxmiami)

