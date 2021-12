Luis Papo Márquez: Un cubano enamorado del Zulia (+Videos)

diciembre 11, 2021 - 1:45 pm

El músico, compositor y productor cubano, Luis «Papo» Márquez, estrenó el pasado 1 de diciembre el tema «Dicen que si» que forma parte del disco «Lindo Folklor», que está dedicado a la cultura zuliana y a su genero gaitero.

Este es un proyecto que comenzó hace un tiempo, cuando Márquez vivía en Venezuela, el musico aseguró a Noticia al Día que se enamoró de todo lo relacionado al país, pero específicamente de la gaita. «Yo siempre había tenido la inquietud de escribir algo con el ritmo de gaita y el primer track del disco fue la primera que escribí, en ella se explica lo que yo sentí por este genero».

La canción Dicen que si es el primer promocional de la producción completa de Lindo Folklor, «Fue un tema que nació a partir de la necesidad de incorporar al disco algo que tuviera tamborera» señala Márquez. Con la idea establecida de tener artistas invitados en el proyecto de «Luis Papo Márquez and Team VIP», fue así como decidió invitar al reconocido cantante Gilberto Santa Rosa.

«La tarea no era fácil, apostar por una invitación a un artista de gran éxito y de gran trayectoria, pudiera ser inalcanzable, pero no para mi», el cubano había tenido la oportunidad de acompañar a Gilberto, tocando con su orquesta de Puerto Rico, algunas orquestas acompañantes en Venezuela y con ciertas bandas en Miami; pero no fue hasta que le produjo parte del disco al zuliano Neguito Borjas que pudo tener contacto directo con caballero de la salsa, «Me tropecé con la gran sorpresa que Gilberto me dice a mi ‘pero si yo ando siguiéndote los pasos a ti, yo escribo Luis Papo Márquez en YouTube tratando de ver los trabajos tuyos'».

A partir de ese momento surgió la invitación al cantante de salsa, a la que accedió sin siquiera haber escuchado la canción, «Gilberto fue muy colaborador con mi proyecto, muy dado a seguir lo que yo le indicara y aportando también con logística», «él confió en mi sin ninguna exigencia, con el simple hecho de decirme que sí sin escuchar la gaita y luego de escucharla solo decir ‘¿Qué día grabamos?'».

Luis «Papo» Márquez puede describir a la gaita como algo que no pudo evitar y encontró ahí la justificación de hacer «buena música», y realzar la cultura zuliana y venezolana, por lo que nacieron 11 canciones escritas, arregladas y producidas por él.

Lindo Folklor es un tributo al legado cultural zuliano que se estrenará este próximo 13 de diciembre y no pueden perdérselo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Papo Marquez (@luispapomarquez)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Haydee Rosal

Noticia al Día