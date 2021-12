Los momentos deportivos que marcaron el 2021

diciembre 29, 2021 - 5:14 pm

El año 2021 en el deporte estuvo marcado por la adaptación de las distintas competiciones a la pandemia del coronavirus, y por el regreso de los aficionados a los estadios, un factor especial que tanta falta le hacía a los equipos, atletas y a los mismos espectadores.

El equipo de Deportes de Noticia al Día te trae un resumen con los momentos más importantes que marcaron este año 2021.

Lo mejor del fútbol

Messi conquista la Copa América y su séptimo Balón de Oro

En el año 2021, Lionel Andrés Messi consiguió uno de los objetivos que más se le resistió durante toda su carrera, y por el cual muchos analistas cuestionaban si el jugador debía estar en el olimpo del fútbol: ganar un trofeo con la selección absoluta.

La carrera de ensueño de Lionel Messi empezó a muy temprana edad, tanto en el Barcelona como en Argentina. “La Pulga” ganó el Mundial sub-20 Holanda 2005 y posteriormente los Juegos Olímpicos Beijing 2008 con la selección sub-23 de la albiceleste. Pero con la absoluta perdió cuatro finales, tres de ellas de manera consecutiva (Copa América 2007, Mundial 2014, Copa América 2015 y 2016). Finalmente logró acabar con esa mala racha tras conquistar la Copa América 2021 ante su eterno rival Brasil, en el Superclásico de las Américas.

Tras conseguir el ansiado trofeo, y luego de mostrar un destacado rendimiento durante la temporada, Lionel Messi, quien fichó con el PSG tras dejar el equipo de sus amores, Barcelona, ganó por séptima vez en su carrera el prestigioso Balón de Oro, un premio otorgado por la revista deportiva France Football al mejor jugador del año.

Italia reaparece en la élite del fútbol y se corona campeón la Eurocopa 2021

Con cuatro mundiales, la selección Italiana es una de las más fuertes y con más prestigio en el mundo del fútbol, pero en la última década estuvo inmersa en una racha de resultados decepcionantes que la mantuvo alejada de la élite del deporte.

Luego de ser campeona del mundo en el año 2006, Italia quedó eliminada en la primera fase de los mundiales 2010 y 2014, y no logró clasificar al mundial del 2018 por primera vez en 60 años, momento en el que definitivamente tocó fondo.

Con la llegada de Roberto Mancini como su nuevo entrenador, Italia dio un giro de 180 grados, demostrando nuevamente un gran estilo de juego que le trajo una buena racha de resultados positivos, y finalmente el equipo se consolidó tras consagrarse campeones de la Eurocopa 2021 ante Inglaterra en el estadio de Wembley.

Chelsea gana su segunda Champions League

El Chelsea F.C. ganó este año la segunda Champions League de su historia, el trofeo continental más importante del mundo a nivel de clubes, y un título que consiguieron por primera vez en el 2012 en una inédita final ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena.

Luego de una década de altibajos, el conjunto inglés renovó su plantilla y con la contratación del alemán Thomas Tuchel como su nuevo director técnico, el Chelsea se posicionó como uno de los equipos más poderosos de Europa, en donde ganaron la UEFA Champions League tras imponerse 1-0 ante el Manchester City.

En la actualidad, el equipo de Stamford Bridge busca revalidar el título europeo, mientras lucha en lo alto de la tabla de clasificación de la Premier League inglesa junto al Manchester City de Guardiola y el Liverpool de Klopp.

Deportivo Táchira se queda con la Liga FUTVE

El domingo 12 de diciembre, el Deportivo Táchira venció 4-2 al Caracas F.C. en la tanda de penales y ganó la Liga Futve en el estadio Olímpico de la UCV, en la capital venezolana.

Los aurinegros conquistaron la novena liga de su historia, quedando por detrás únicamente del Caracas, equipo con más torneos nacionales ganados. En el partido, los dirigidos por Juan Tolisano demostraron una gran actuación, pero ninguno de los dos equipos pudo romper el empate en los 90 minutos y todo se decidió desde los 12 pasos.

Lo mejor del deporte a motor

Max Verstappen, campeón del mundo en el final más dramático de la historia de la Fórmula 1

En la última vuelta del Circuito Yas Marina, la carrera final de la temporada, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull acabó con la hegemonía de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 y se coronó campeón del mundo.

Tras una intensa temporada, la mejor de los últimos años, el mundial de Fórmula 1 se decidiría en la última carrera en Abu Dabi, en donde Verstappen, de la escudería austriaca Red Bull y Hamilton, del equipo alemán Mercedes, llegaban empatados en puntos.

Como si se hubiese sacado de un guion de película, el neerlandés, que estuvo por detrás del piloto británico durante gran parte de la carrera, lo logró adelantar en la última vuelta, y en uno de los finales más dramáticos de la historia, se quedó con el campeonato.

Fabio Quartararo se queda con el campeonato de MotoGP

El piloto de 22 años de Yamaha apodado “El Diablo”, Fabio Quartararo, se proclamó campeón del mundo de la categoría reina, MotoGP, el domingo 24 de octubre de 2021 en el Gran Premio de Emilia-Romaña, convirtiéndose en el primer piloto francés en lograrlo en la historia.

La estrella ascendente de la categoría reina del motociclismo se hizo con el título mundial en el año de la salida de los circuitos de la leyenda italiana, Valentino Rossi, gran ídolo de la infancia de Quartararo, quien, desde pequeño, ha sentido de cerca la pasión por las motos.

Sporting excellence that even @Cristiano would be proud of! 😎

Flawless from @FabioQ20! 👏#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/6us0XEKdby

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 18, 2021