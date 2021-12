Los jugadores del Barcelona, Dani Alves, Jordi Alba y Clement Lengletdan, dieron positivo por covid-19

diciembre 28, 2021 - 9:50 am

Los futbolistas del Barcelona, Dani Alves, Jordi Alba y Clement Lenglet dieron positivo por covid-19, anunció este lunes el club español.

Los defensores «Clement Lenglet y Dani Alves han dado positivo por coronavirus y no se incorporarán mañana» a las actividades del equipo tras la pausa navideña, informó el club en un comunicado. «Los jugadores se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio», añade el texto.

El FC Barcelona, que es séptimo en La Liga, se enfrenta el domingo a domicilio al Mallorca muy necesitado de victorias para encaramarse a la zona alta de la clasificación.

El brasileño de 38 años llegó al equipo entrenado por Xavi a mediados de temporada y aún no ha debutado, mientras que Lenglet es el cuarto central tras Gerard Piqué, Ronald Araújo y Eric García.

«Jordi Alba, positivo por Covid-19, no se incorporará a la sesión de entrenamiento de este martes. El jugador está bien de salud y está aislado en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades competentes», anunció el FC Barcelona en un comunicado médico.

