Locura máxima: así vivió el equipo de Red Bull la última vuelta (+Video)

El mundo de la Fórmula 1 todavía sigue dándole vueltas a lo ocurrido este pasado domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi que decidió el título mundial con una última vuelta que ya es historia del deporte.

El adelantamiento de Max Verstappen a Lewis Hamilton en el último giro de un campeonato apretadísimo fue vivido con pasión por millones de espectadores a través de la televisión… y estuvo a punto de llevar al borde del infarto a más de un ingeniero de Red Bull.

La cuenta oficial de la F1 en Twitter ha publicado este lunes el ‘así se vivió’ del box de Red Bull en un montaje de vídeo en paralelo a lo que sucedía en la pista y el resultado no puede ser más emocionante. Las caras de los miembros de la escudería austriaca lo dicen todo: ¡la F1 es pura pasión!

