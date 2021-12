Las noticias y escándalos más impactantes del espectáculo este 2021

diciembre 31, 2021 - 10:00 am

Como cada año, artistas, famosos, actores y cantantes protagonizaron los escándalos y las noticias más impactantes en el mundo del entretenimiento. Este 2021, marcado por la terrible pandemia y letales variantes. Muchas de estas estrellas terminaron airosos, otros continúan generando polémica en el ambiente artístico y cautivando la atención de sus fans, retractores y seguidores.

1- Quién puede olvidar el drama de la princesa del pop Britney Spears. Este año ordenaron finalizar la tutela legal paterna sobre la artista.

Britney Spears saboreó su libertad. La jueza Brenda Penny puso punto final al drama familiar y judicial de casi 14 años que apagó el fulgor de una de las máximas estrellas del pop, de 39 años. La tutela paterna, que restringió su vida personal y su carrera, desapareció.

La audiencia, celebrada en Los Ángeles, cierra meses de escandalosas revelaciones sobre dinámicas familiares abusivas y la explotación de una artista en una historia que tiene como principales villanos a sus padres, James, de 69 años, y Lynne Spears, de 66. “La tutela de la persona y fortuna de Britney Jean Spears ya no es necesaria”, concluyó la jueza Penny.

Este fallo significa que la artista recupera el dominio sobre su salud, su trayectoria laboral y unos 60 millones de dólares que habían sido controlados hasta los centavos por un fideicomiso en manos de su padre y otros tutores. La jueza rechazó que fuera necesaria una evaluación de las capacidades de Spears pues la tutela fue iniciada en 2008 de forma voluntaria.

2- Naomi Campbell se convirtió en mamá por primera vez a sus 50 años

¡Es mamá! La supermodelo de 50 años, Naomi Campbell, sorprendió a sus más de diez millones de seguidores en Instagram el pasado mes de mayo, al postear una imagen de unos diminutos pies con la que reveló que, recientemente, incursionó en el mundo de la maternidad.

La noticia llegó de sorpresa ya que sólo su círculo más cercano estaba al tanto del embarazo, pues la modelo decidió llevar el proceso en completo anonimato. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”, escribió Campbell en la descripción de la imagen.

3- Alicia en el país de sus amoríos, pleitos y escándalos

Pocos rostros televisivos dieron este año tanto de qué hablar como la actriz y conductora venezolana, Alicia Machado, quien con su participación en el reality show de Telemundo La casa de los famosos no dejó indiferente a nadie.

La ex Miss Universo fue desde el inicio del programa una de las grandes favoritas por su naturalidad y carisma y los más de 40 millones de votos que la convirtieron finalmente en la ganadora tras tres meses de encierro en la casa más famosa de la televisión así lo corroboraron. «Creo que su éxito fue ser ella, ser auténtica».

No tiene poses y quienes conocemos a Alicia sabemos que ella dice lo que piensa y siente siempre, y esa honestidad creo que la llevó a conectar de una forma tan orgánica con la audiencia que se convirtió en la reina de la casa. Inconscientemente el show terminó girando en torno a ella.

Lo tiene merecido el premio porque ganó el primer lugar, la comunidad de seguidores más grande y fiel que ha tenido en 25 años de carrera y un número importante de propuestas de trabajo», aseguró su representante a People en Español.

Alicia llamó «loca» a Gaby Spanic

Los espectadores de La casa de los famosos no olvidarán los enfrentamientos que protagonizaron Alicia Machado y Gaby Spanic en 2021, durante su participación en el reality show de Telemundo.

De acuerdo con Miss Universo 1996, Gaby Spanic no la quería en el espacio, ya que la veía como su competencia para llevarse los 200 mil dólares, cosa que eventualmente sucedió. “La conozco muy bien, Gabriela está muy loca. Me da mucha lástima la verdad lo desequilibrada que está“, dijo.

Su noviazgo y rompimiento de relación amorosa

Alicia Machado confirmó el romance con el actor mexicano a finales de noviembre en el relity y desde entonces la pareja se mostraba muy enamorada. Sin embargo, recientemente la exreina de belleza reveló que puso fin a su relación sentimental con el actor Roberto Romano.

4- Adamari López, su separación, cambio físico y éxitos

La carismática conductora puertorriqueña, Adamari López, debutó en el prime time de Telemundo con éxito como jueza de la competencia de baile de Así se baila. Durante 13 semanas, la también actriz no dejó de acaparar titulares en los medios de comunicación con sus looks y valoraciones a los participantes, así como con el espectacular baile que protagonizó junto a su ex Toni Costa y su hija Alaïa.

Por si fuera poco, Adamari también formó parte del comité encargado de elegir a la nueva Miss Universo en la edición número 70 del certamen de belleza, convirtiéndose en el único rostro latino en ostentar este año este importante cargo.

5- El drama de Jesús «Chyno» Miranda

Además de los problemas de salud que le dejó haberse contagiado de Covid-19, el cantante venezolano Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno, enfrentó un proceso largo de recuperación a causa de una encefalitis, el cantante integrante del dúo Chino y Nacho, confirmó otro aspecto lamentable en su vida: la separación de su esposa Natasha Araos, madre de su hijo Guillermo.

La noticia de su terrible padecimiento la dio a través de un video en sus redes sociales. En éste aparece junto a Natasha, quien lo abraza y muestra, aparentemente, que pese a la separación existe una buena relación entre ellos.

Chyno pidió comprensión para él y su familia

El artista envió un mensaje a su público, durante otro video que subió en redes, para que sus fans conocieran más de su salud, habló de lo complicado que le ha sido, enfrentar esta secuela. “Fueron momentos difíciles, tuve mucha depresión, tuve mucha tristeza», explicó.

Al final del video, pidió compresión para él y su familia, ya que debido a la ansiedad que padece, le fue difícil articular su mensaje. En un comunicado anunció que se alejo de las redes sociales.

6- Actor Alec Baldwin mató accidentalmente a mujer en rodaje

Una mujer murió y un hombre resultó herido, luego de que el actor Alec Baldwin disparara una pistola de utilería en un set de filmación en Nuevo México. La policía de ese estado dijo que fue Baldwin quien usó el arma durante el rodaje de Rust, un filme de vaqueros ambientado en el siglo XIX.

La mujer, de 42 años e identificada como la directora de fotografía Halyna Hutchins, fue llevada al hospital, pero falleció a causa de las heridas recibidas. En el incidente también resultó herido el director de la película, Joel Souza, de 48 años.

Baldwin bajo investigación pero niega responsabilidad

El actor estadounidense Alec Baldwin dijo que no apretó el gatillo del arma de la cual salió el disparo que hirió fatalmente a la directora de fotografía de la película «Rust» durante un ensayo, según trecho de una entrevista.

«El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo», afirmó Baldwin en una entrevista exclusiva concedida al canal ABC News.

7- Gregorio Pernía y su triunfo en los escenarios

El actor colombiano Gregorio Pernía y su hija lograron conquistar a la audiencia dentro de la competencia de baile de Telemundo Así se baila resaltando valores tan importantes como la unión familiar, lo que los llevó a coronarse como la pareja ganadora.

«Haber ganado la primera edición de Así se baila realmente para nosotros fue muy emocionante, pasamos por muchas situaciones, estuvimos vulnerables, sentimientos a flor de piel, muchas horas de ensayo…», compartió Pernía a People en Español.

Pernía es reconocido por sus magistrales interpretaciones como el villano en las telenovelas donde también es visto como uno de los galanes más cotizados de Latinoamérica.

8- Acusaciones de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán y el odio hacia su madre Alejandra

Uno de los mayores escándalos de 2021 fueron las acusaciones que hizo la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, Frida Sofía, en contra de su abuelo, el también vocalista Enrique Guzmán en las que aseguró que la había tocado indebidamente cuando era una niña.

No es la primera vez que Frida señala a un familiar de cosas terribles, contra su madre, ha expresado palabras de odio y desprecio que han sacado tristeza entre los seguidores de la cantante de rock.

9- Shakira en el ojo del huracán

Shakira ha vendido millones de discos y ha recibido centenares de reconocimientos, pero eso no ha impedido que escape de los escándalos del gremio artístico en 2021.

De acuerdo con los Pandora Papers, la nativa de Barranquilla es la dueña de tres empresas offshore, las cuales son sociedades que se crean y están registradas en un país distinto de residencia del beneficiario, en las Islas Vírgenes Británicas, las cuales son Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.

Las tres compañías iniciaron operaciones en abril de 2019 y son gestionadas por el despacho panameño OMC. Cuando fueron inauguradas, Shakira ya era investigada por el Ministerio de Hacienda de España.

10- Karol G y su sensualidad envolvió a millones

La cantante colombiana, Karol G, demostró por qué es una de las famosas más sexis, la estrella de reguetón se ha ganado a pulso su fama. Conquista corazones grabando temas y compartiendo videos y fotografías que causaron sensación en las redes sociales, acercándose a los cuatro millones de likes.

Karol G simpre ha dado de qué hablar por su amorío con el también cantante Anuel AA y ahora disfruta de las mieles del éxito derrochando sensualidad cada vez que tiene oportunidad.

11- Acusaron a la presentadora peruana Laura Bozzo de fraude fiscal

El pasado 23 de noviembre de 2021, Laura Bozzo anunció que le notificaron la suspensión definitiva de la orden de captura en su contra, pero antes de eso, propios y extraños se sorprendieron al enterarse que la animadora peruana evadió impuestos en México.

El Servicio de Administración Tributaria informó que adeudaba 12 millones de pesos. A la conductora se le dictó prisión preventiva, debido a que vendió de forma ilícita un inmueble que estaba embargado por el SAT como garantía del pago de impuestos. Está prófuga.

12- Eva luna y Camilo los más famosos en redes sociales

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se convirtieron en los más famosos en redes sociales, la pareja de artistas apenas postean o escriben algo, de inmediato se vuelve viral. Son un fenómeno a mediados de año cuando lanzaron la canción, ‘Machu Picchu’ apenas unas horas después de su estreno, logró acumular más de 4 millones de reproducciones en YouTube y lideró la lista de tendencias.

Es por eso que la joven pareja decidió complacer a sus fans con una coreografía al ritmo de dicho tema, y compartieron un par de videos en las redes sociales para mostrar los pegajosos pasos de baile.

«Machu Picchu challenge. Los vemos pueees», fue el mensaje que escribieron junto a uno de los posts, y que hasta el momento acumula más de 1 millón de reproducciones y supera los 7,000 comentarios por parte de sus seguidores.

Desde entones, Evaluna, hija de Ricardo Montaner y el colombiano Camilo son ídolos de una juventud cibernauta que los adora.

Univisión/VOA/People en español/ HOLA/Telemundo/ Noticia al Día