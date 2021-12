Lakers arrolló 106-94 al Magic con triple doble de LeBron James (Video)

diciembre 13, 2021 - 10:58 am

LeBron James aportó triple doble el domingo con Lakers de Los Ángeles, que aplastó 106-94 al Magic de Orlando en el Staples Center.

«El Rey» anotó 14 de sus 30 puntos durante un espectacular tercer cuarto del conjunto californiano, que logró su 15ta victoria de la temporada.

LeBron, quien logró su 101er partido con triple digito en la NBA, añadió 11 rebotes y 10 asistencias en la quinta victoria en siete juegos de los Lakers, que enfrentará el miércoles a Mavericks de Dallas. Por su parte, el Magic (5-23) solo ha ganado un juego desde el 17 de noviembre.

Talen Horton-Tucker anotó siete de sus 19 puntos cuando los Lakers tomaron el control de un juego disputado a partir del descanso. Los anfitriones anotaron 23 puntos seguidos mientras limitaban al Magic a 2 de 23 tiros a canasta en el tercer cuarto, con sus tiros de campo separados por casi 10 minutos.

El conjunto de oro y púrpura abrió una ventaja de 36-10 en el tercero para firmar su segunda victoria seguida y se puso dos juegos por encima de .500 por primera vez en cuatro semanas.

Russell Westbrook sumó 19 puntos y James aseguró el 101er triple doble de su carrera en los últimos minutos. Fue la segunda victoria seguida de los Lakers sin su segundo mejor anotador, Anthony Davis, apartado por dolor en la rodilla izquierda. El equipo espera que Davis vuelva pronto a la cancha, indicó el técnico, Frank Vogel.

Cole Anthony anotó 21 puntos para el Magic, que se puso 0-5 en su gira por la costa oeste pese a su intento de remontada en el último cuarto.

Franz Wagner añadió 20 puntos y siete rebotes para el Magic. Orlando intentó responder a la derrota del sábado ante los Clippers con una buena primera mitad, pero el catastrófico tercer cuarto les supuso su 12ma derrota en 13 encuentros.

What a night for @KingJames in the @Lakers win.

✨ 30 points

✨ 11 boards

✨ 10 dimes

✨ 3 blocks pic.twitter.com/oxl4ZM46GH

— NBA (@NBA) December 13, 2021