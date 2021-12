La venezolana Julianna Peña es la nueva campeona del peso gallo de la UFC tras noquear a Amanda Nunes (+Videos)

diciembre 12, 2021 - 9:48 am

La venezolana nacida en Estados Unidos, Julianna Peña, es la nueva campeona del peso gallo de la UFC 269 tras derrotar el sábado a la brasileña Amanda Nunes en el MGM Grand Arena en Las Vegas.

La Venezuelan Vixen venció por nocaut a Nunes por sumisión (Mataleón) en el segundo asalto a los 3m26s con un estrangulamiento trasero desnudo.

Peña se fue al suelo desde el principio cuando perdió el equilibrio tras una patada rasa. La estadounidense se puso de pie rápidamente e intentó subir, pero cayó al suelo cuando la Leona la hizo perder el equilibrio.

En el suelo, Amanda hizo la transición a la espalda, intentó atacar el cuello, pero la luchadora de ascendencia venezolana se defendió bien, y la campeona cedió la posición y se salió por la espalda. Encima, la brasileña trabajaba desde la media guardia con soltura, pero la rival, si no amenazaba, al menos lograba neutralizar los golpes de su rival.

LO HIZO🔥 @VenezuelanVixen ES LA CAMPEONA🔥 finaliza a la mejor de todos los tiempos #UFC269 pic.twitter.com/3B24Dnk5ZO — UFC Español (@UFCEspanol) December 12, 2021

El resultado fue calificado por la propia UFC como «la mayor sorpresa en la historia» y es que Amanda Nunes había despachado a figuras de la talla de Ronda Rousey, Holly Holm, Cris Cyborg y Raquel Pennington.

«No me daban el respeto a mi nombre. No me daban el crédito que creo que merezco. Cuando hablaban de Amanda Nunes mencionaban varios nombres menos el mío. Ni siquiera saben escribir bien mi nombre. No le ponen la Ñ en el apellido», dijo Peña al finalizar el combate.

Julianna Peña se convirtió en la quinta campeona de peso gallo en los registros de la UFC, poniendo fin a un reinado de mil 981 días por parte de Nunes, que se quedó corta en su intento de entrar al club de los dos mil, al que pertenecen leyendas como George St-Pierre, Demetrious Johnson y Anderson Silva.

«Amanda ha hecho tanto por el deporte. Podemos hacer la revancha la próxima semana, en un mes, cuando quiera hacerlo lo hacemos», sentenció Peña.

Alberth Josue Piña/ Agencias

