La última vuelta más legendaria en la historia de la F1: así fue el milagro que le dio el mundial a Verstappen (+Video)

El Gran Premio de Abu Dabi de 2021 ya estará para siempre en el libro de oro de la Fórmula 1. La última carrera de la temporada ha sido una de las más memorables de la historia, especialmente en esa última vuelta en la que Max Verstappen ha adelantado a Lewis Hamilton y se ha metido el mundial en el bolsillo.

Pero para que Verstappen pudiese tener esa oportunidad ha tenido que pasar un milagro. Lewis Hamilton tenía la carrera controlada tras una controvertida salida y aprovechando la superioridad de su Mercedes. Sin embargo, un accidente de Nicholas Latifi a cinco vueltas del final ha cambiado el devenir del mundial.

El Williams destrozado forzó la salida del coche de seguridad que volvió a unir a Verstappen con Hamilton. El holandés pudo montar neumáticos blandos, y aquí fue donde el brillante trabajo de Sergio Pérez como escudero se hizo notar: Verstappen tuvo el gap exclusivamente gracias a los segundos que le regaló su compañero.

Explicado de otro modo, Hamilton no pudo parar a cambiar neumáticos porque Verstappen estaba demasiado cerca como para mantener la posición, y si Verstappen estaba tan cerca era en gran medida por los segundos que le dio Pérez en aquella defensa. Así las cosas, el Red Bull tenía las de ganar en la última vuelta.

Hamilton, prácticamente vencido, opta por relanzar la carrera con antelación para meter en temperatura sus neumáticos antes de la zona de adelantamientos, pero Verstappen le tenía reservada una última sorpresa: le lanzó el coche en la primera oportunidad, la curva 5, cuando aún quedaban todas las rectas por delante.

Seguramente Hamilton no esperaba que el ataque de Verstappen fuese ahí, pero llegó. Ahora el Mercedes tenía el rebufo, pero la mayor tracción del Red Bull, con esos neumáticos blandos, le hacía prácticamente inalcanzable. Aún así, Hamilton consiguió llegar en paralelo al último punto de adelantamiento.

La última esperanza para Hamilton era que Verstappen le dejase algún resquicio por el interior, pero el holandés, impertérrito ante la supuesta presión, no falló: dejó que el Mercedes le atacase por fuera, poniendo a prueba su tracción, y allí los neumáticos duros de Hamilton, con 43 vueltas encima, no pudieron hacer nada.

Hamilton, que era el que necesitaba un incidente en esa última vuelta dada su desventaja de neumáticos, estuvo muy limpio y respetó su destino: Max Verstappen ha acabado con su reinado para ser el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. La próxima temporada, con nuevos coches y reglamento, las cartas se reparten de nuevo. Pero superar 2021 será difícil.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021