La gente le anda haciendo un cariñito a la casa con pintura

Llegó la época del año en la que remodelar o al menos intentar cambiar el color de las paredes es una tradición y algunos ya comenzaron.

Por años es una tradición que la familia venezolana le dé un retoque a sus espacios para llenarlos de otra energía, es por ello que en medio de unas gaitas y una que otra ‘fría’ se desempolven brochas y rodillos para cambiarlo todo.

Pese a que algunos se adelantaron, porque pudieron en el momento, otros esperaron casi todo el año para hacerlo. Y es que debido a que los precios se presentan en moneda extranjera, estos se mantuvieron igual, lo que permitió postergar la compra.

“Compré cuatro galones de caucho y gasté 32 dólares. Los dos del frente y los de la sala. Llevaba cinco años que no pintaba. Como en dólares no suben pues se fue guardando para poder hacerlo en diciembre para que no se dañara. Ahora sí como antes se retoma la tradición de pintar en diciembre, claro al menos con el color aguanta unos dos años”, dijo Emanuel Fernández.

La diferencia no solo se ve en las casas, sino en las ferreterías en las que la compra de pinturas está en auge. “A diferencia de otros años la gente se está llevando hasta cal para pintar, más que todo para paredes sin frisar… Este año se está vendiendo más. porque hasta la que es ‘tipo A’ está saliendo”, dijo un trabajador de una reconocida ferretería al norte de la ciudad.

Entre precios de pinturas y colores

Un galón de pintura de caucho en colores comunes como blanco, ocre, marfil, turquesa, celeste y verde agua van desde 8 a 12 dólares dependiendo de la marca y el sitio de ventas. La clasificada como tipo A está en 18 dólares. El cuñete puede ir desde 31 a 46 dólares en los mismos colores.

La pintura mate que es mucho más tolerante a los defectos y que proporciona un color muy sobrio y aterciopelado llega a un costo de 16 dólares el galón. Mientras que el mismo galón, pero en satinado con mejor calidad, rendimiento, gran cubrimiento y fácil aplicación tiene costo de 26 dólares.

Aquellas pinturas diseñadas para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general en ambientes interiores se ofertan en 30 dólares por galón. Al costo de pinturas también se suma el de los implementos ya que un rodillo con bandeja va de 5 a 7 dólares, dependiendo de la marca y tamaño, al igual que las brochas que van desde 1 a 4 dólares.

