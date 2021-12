La colombiana que cantaba en camiones, conquistó a Vicente Fernández y terminó como su telonera

diciembre 15, 2021 - 4:59 pm

Vicente Fernández llegó a ser uno de los ídolos más particulares del siglo pasado. Su gran talento y su atractivo físico lo impulsaron hasta la cúspide del prestigio.

El gran exponente de la ranchera tuvo una pareja para toda la vida, sin embargo, de cuando en cuando estuvo envuelto en escándalos por presuntos romances extramatrimoniales. Además de sus seres queridos, el cantante sentía un gran cariño por sus fans. Tal es el caso de Deysi Magali Cufiño, quien en entrevista para ‘BluRadio’, un medio de comunicación colombiano, aseguró que Fernández la ayudó a cumplir uno de sus sueños. De cantar en los camiones a telonera de Vicente Fernández, conoce la historia de Deisy Cufiño

En el año 2009, una periodista se puso en contacto con ella para mostrar su historia a la televisión (ella cantaba en los camiones y en un restaurante) y ahí comenzó todo, pues eso le permitió viajar a México para conocer a Vicente Fernández, quien luego de escucharla cantar le prometió que abriría uno de sus conciertos en la gira ‘Para siempre’, en Colombia.

“Un día estaba trabajando normal en un restaurante, una periodista me contactó y llevó mi historia a un programa de televisión, ahí me dejaron ir a conocer a Vicente a México, después de cantar junto con él, me prometió que abriría uno de sus conciertos y así fue”, puntualizó Magali.

Explicó que tuvo la oportunidad de abrir siete de los conciertos que el intérprete ofreció en suelo colombiano.

“De diez conciertos tuve el privilegio de abrirle siete en Colombia, en su gira ‘Para Siempre’, estar en el mismo hotel con él fue algo muy bonito y en las ciudades importantes, Medellín, Pereira y Bucaramanga, fue algo maravilloso, único, estar para interpretar temas a unas 35.000 personas fue algo muy motivante, me cambió la vida y hace parte de la historia”, señaló.

Sin embargo, la colombiana no realizó sola el espectáculo, pues formó un grupo musical llamado ‘Las divas de América’, el cual estaba integrado por 15 mujeres amas de casa que antes de eso se dedicaban a dar serenatas.

Al respecto de la muerte del astro de la música, Deysi Magali Cufiño señaló que él no morirá nunca, pues estará presente a través de sus canciones.

“Para mí Vicente siempre seguirá vivo en la memoria de todos y con su música”, reveló.

Por su parte, en una entrevista para Tropicana FM el organizador de la gira en Colombina aseguró que ‘Chente’ «era uno de los artistas más sencillos con los hemos trabajado”, pues la única condición que puso fue que siempre hubiera aguardiente en su camerino.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Univisión