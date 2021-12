La actividad del volcán de La Palma prácticamente desaparece

diciembre 15, 2021 - 11:14 am

La emergencia volcánica en la isla española de La Palma dio una tregua que aún no se sabe si será definitiva. Actualmente el cráter ya no emite lava y no se detecta ningún tremor, indicadores del movimiento subterráneo de lava, desde la noche del lunes 13-D, con una sismicidad baja.

Los expertos se mantienen a la espera y ya han explicado que para dar por finalizada la erupción se debería esperar al menos una semana. Así lo indica la experiencia previa. Hace tan solo dos días la situación parecía igualmente calmada, pero el lunes por la tarde se produjo una importante fase explosiva, antes de que la actividad desapareciera de nuevo.

«La impresión puede ser una y la realidad puede ser otra», explicaba Miguel Ángel Morcuende, portavoz del comité técnico del Plan de emergencia volcánica de Canarias (Pevolca) ante los medios, que informaba de que la actitud de su institución es «de prudencia, tranquilidad y espera».