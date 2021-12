Koquimba y el video con el close up del cadáver de El Chente: ¿Rabia, dolor, repudio, asco?

diciembre 14, 2021 - 1:35 pm

Una cuenta en IG a título de Koquinba ha posteado un video que, seguramente, traerá controversia pues muestra un paneo en toma cerrada del rostro de El Chente Vicente Fernández ya fallecido, o sea, el close up del cadáver.

La nota en cuestrión viene con el siguiente comentario: »

koquimba

Nos unimos al duelo mundial, parte del plano terrenal el extraordinario interprete, actor, productor, «El último Charro» el gran Vicente Fernández, el mundo esta consternado por tan dolorosa partida, debemos entender que la vida es así, todo tiene su final, nada es para siempre, que Dios reciba su alma, y le de consuelo, no solo a la familia, si no de igual manera a los que nos enamoró su voz, y sus infinidades de éxitos, convertidos en clásicos inmortales de la música ranchera. A muerto Chente, el gran Vicente Fernández.»