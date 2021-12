Justin Verlander firmó con los Astros por dos temporadas

diciembre 14, 2021 - 2:08 pm

El lanzador Justin Verlander y los Astros de Houston llegaron a un acuerdo por dos temporadas a cambio de 50 millones de dólares.

El periodista Jon Heyman de MLB explicó que los Astros consiguieron que se oficializara la transacción con la ayuda de la Asociación de Peloteros, pues actualmente existe un paro laboral en la MLB.

A Verlander contract signed by the Verlander and the Astros was submitted the night of 12/1. After working with the Union, the Commissioner’s Office has approved the contract. Since the contract was signed prior to the expiration of the CBA it’s valid for the 2022 season.

— Jon Heyman (@JonHeyman) December 13, 2021